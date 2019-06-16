Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в ЧемодановкеRT на русском 10:05

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.

Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке

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