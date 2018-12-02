Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября». При этом он не уточнил, как конкретно Москва пыталась повлиять на голосование по депутатам Конгресса.

Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США

Политика Политика Трамп согласился не поднимать пошлины для Китая с 1 января Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал не повышать пошлины с 10% до 25% с 1 января в том случае, если Вашингтон и Пекин достигнут соглашения по определённому кругу вопросов в течение 90 дней.

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Армия и оружие Армия и оружие ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом "Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest назвал новый способ России уничтожать артиллерию США Журнал The National Interest оценил новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин".

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Армия и оружие Армия и оружие В сенате США призвали Турцию выбрать между С-400 и F-35

Политика Политика Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.

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