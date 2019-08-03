Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в АзииRT на русском 07:01
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
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Мы бы хотели сделать это как можно скорее, но такие вещи обычно требуют больше времени, чем ожидаешь поначалу.
— Марк Эспер, американский политикРусская Планета 11:55
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Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Футбол
Мбаппе выгнал Неймара во время командного фото ПСЖ после победы в Суперкубке Франции
Обновлено в 11:49
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Италии провели операцию на мозге под гипнозом вместо наркоза
В Италии была проведена операция на мозге, где в качестве анестезии применялся не наркоз, а гипноз.
Обновлено в 04:38
Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Более тысячи кур погибли в ДТП в Китае
В Китае в провинции Шаньси произошло ДТП, в результате которого погибли более тысячи кур.
Обновлено в 11:11
Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль посетит игру с «Динамо»
Обновлено в 10:36
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB.
Обновлено вчера в 04:27
Армия и оружие
Шойгу позвал натовских военных на АрМИ
Обновлено в 11:58
Политика
Большинство демократов выступают за импичмент Трампа
В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:22
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Гаджеты
Ноутбук Samsung Galaxy Book S предстал на официальных изображениях
Южнокорейская компания Samsung работает над новым ноутбуком, который будет выпущен под названием Samsung Galaxy Book S. Информацию об этом вместе с официальными изображениями устройства опубликовал в социальной сети Twitter допулярный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @ Evleaks.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Автоспорт
Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»
Квалификация Гран-при Венгрии — 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В челябинском контактном зоопарке убили половину животных
Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Появилось видео с дракой россиян на борту самолета в Турции
В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется потасовка между тремя россиянами, произошедшая на борту авиалайнера, направлявшегося из Турции в РФ.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Политика
В США назвали условия для снятия санкций по делу Скрипалей
Госдепартамент США назвал условия, при которых Вашингтон отменит антироссийские санкции по делу Скрипалей.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
20 тыс. зрителей собрались в первый день Армейских игр в Китае
В Китае в первый день Армейских игр пришли более 20 тысяч зрителей, информирует пресс-центр игр.
Обновлено в 09:10
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
90 лет назад в Московской области была запущена первая электричка
3 августа 1929 года на электрифицированном участке железной дороги Москва – Мытищи был пущен первый на территории РСФСР электропоезд.
Обновлено в 08:22
Культура
Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии
Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05