Политика

Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в АзииИзвестия 07:32

Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе. Об этом в субботу, 3 августа, пишет AFP.
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Глава Пентагона поддержал размещение ракет в Азии

Газета.Ru10:13

Военный эксперт оценил желание главы Пентагона разместить ракеты в Азии

RT на русском09:11

Глава Пентагона призвал быстрее разместить новые ракеты в Азии

Московский Комсомолец07:11

Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии

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Глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет в Азии

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Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии

Вести.Ru07:40

Пентагон поддерживает размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии

ТАСС06:27
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Экономика

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
Общество

Городом-столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволожск

Обновлено в 10:08
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Футбол

«ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции

Обновлено в 09:35
Происшествия

В полиции назвали предварительную причину крупного ДТП под Волгоградом

Виновником крупного ДТП в Волгоградской области, в котором погибли двое и пострадали шесть человек, по предварительным данным, является водитель автомобиля ВАЗ, выехавший на встречную полосу, сообщил ТАСС официальный представитель областного ГУ МВД Антон Корнаухов.
Обновлено в 09:53
Футбол

Форвард «Манчестер Сити» продолжит карьеру в бундеслиге

Арендное соглашение «волков» с 20-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона. Футболист будет выступать под 22-м номером.
Обновлено в 10:22
Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Из ОВД «Хамовники» начали выпускать задержанных без протокола

В ОВД "Хамовники" ввели план "Крепость" и не пускают в отделение полиции адвокатов.
Обновлено в 10:53
Авто

В России появится новая марка электромобилей Monarch

Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Актер Александр Паль задержан в Москве

Обновлено в 10:40
Происшествия

Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника

На выходе из спецприемника задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.
Обновлено в 10:07
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

Шойгу объявил Армейские международные игры открытыми

Обновлено в 04:58
Общество

СМИ: Максим Виторган присоединился к участникам несанкционированной акции в Москве

Накануне мэрия Москвы предупреждала, что оперативно отреагирует на правонарушения в случае проведения несанкционированной акции.
Обновлено в 10:56
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий на детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Зеленский предупредил соратников о недопустимости «договорняков»

Лидер Украины Владимир Зеленский предупредил членов своей партии «Слуга народа» о недопустимости «договорняков» по различным вопросам, а также об ответственности за прогулы.
Обновлено в 08:52
Общество

В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек

В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Происшествия

В Гонконге полиция применила против протестующих слезоточивый газ

Полицейские в Гонконге использовали против митингующих слезоточивый газ.
Обновлено в 10:21
Происшествия

На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв

На военном аэродроме Шайрат, расположенном на востоке провинции Хомс в Сирии, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека

"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Футбол

ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином»

Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Обновлено в 09:15
Наука

В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху»

Палеонтологи из Канады рассказали о найденных останках необычного морского существа, напоминающего легендарного Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.
Обновлено 31 июля в 11:22
Происшествия

Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве

Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Активисты собрались в центре Москвы на не согласованную с властями акцию

Обновлено в 07:24
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Политика

Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил

Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Экономика

СМИ: гривна продемонстрировала наибольший рост к доллару

Украинская гривна продемонстрировала наибольший рост с начала по отношению к американскому доллару, он составил 9,1%. Это следует из данных иконографики, опубликованной 3 августа агентством Reuters.
Обновлено в 07:59
Здоровье

Московские врачи вернули пациентке голос, используя ее жировые клетки

Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского восстановили пациентке голос, введя ее жир в парализованную голосовую связку.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
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