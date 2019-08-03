Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в АзииИзвестия 07:32
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе. Об этом в субботу, 3 августа, пишет AFP.
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Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Футбол
«ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции
Обновлено в 09:35
Происшествия
В полиции назвали предварительную причину крупного ДТП под Волгоградом
Виновником крупного ДТП в Волгоградской области, в котором погибли двое и пострадали шесть человек, по предварительным данным, является водитель автомобиля ВАЗ, выехавший на встречную полосу, сообщил ТАСС официальный представитель областного ГУ МВД Антон Корнаухов.
Обновлено в 09:53
Футбол
Форвард «Манчестер Сити» продолжит карьеру в бундеслиге
Арендное соглашение «волков» с 20-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона. Футболист будет выступать под 22-м номером.
Обновлено в 10:22
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Из ОВД «Хамовники» начали выпускать задержанных без протокола
В ОВД "Хамовники" ввели план "Крепость" и не пускают в отделение полиции адвокатов.
Обновлено в 10:53
Авто
В России появится новая марка электромобилей Monarch
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Актер Александр Паль задержан в Москве
Обновлено в 10:40
Происшествия
Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника
На выходе из спецприемника задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.
Обновлено в 10:07
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Шойгу объявил Армейские международные игры открытыми
Обновлено в 04:58
Общество
СМИ: Максим Виторган присоединился к участникам несанкционированной акции в Москве
Накануне мэрия Москвы предупреждала, что оперативно отреагирует на правонарушения в случае проведения несанкционированной акции.
Обновлено в 10:56
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Зеленский предупредил соратников о недопустимости «договорняков»
Лидер Украины Владимир Зеленский предупредил членов своей партии «Слуга народа» о недопустимости «договорняков» по различным вопросам, а также об ответственности за прогулы.
Обновлено в 08:52
Общество
В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек
В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Гонконге полиция применила против протестующих слезоточивый газ
Полицейские в Гонконге использовали против митингующих слезоточивый газ.
Обновлено в 10:21
Происшествия
На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв
На военном аэродроме Шайрат, расположенном на востоке провинции Хомс в Сирии, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Футбол
ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином»
Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Обновлено в 09:15
Наука
В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху»
Палеонтологи из Канады рассказали о найденных останках необычного морского существа, напоминающего легендарного Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.
Обновлено 31 июля в 11:22
Происшествия
Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве
Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Активисты собрались в центре Москвы на не согласованную с властями акцию
Обновлено в 07:24
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Экономика
СМИ: гривна продемонстрировала наибольший рост к доллару
Украинская гривна продемонстрировала наибольший рост с начала по отношению к американскому доллару, он составил 9,1%. Это следует из данных иконографики, опубликованной 3 августа агентством Reuters.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Московские врачи вернули пациентке голос, используя ее жировые клетки
Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского восстановили пациентке голос, введя ее жир в парализованную голосовую связку.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04