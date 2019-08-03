Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в АзииRT на русском 07:01
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
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Мы бы хотели сделать это как можно скорее, но такие вещи обычно требуют больше времени, чем ожидаешь поначалу.
— Марк Эспер, американский политикРусская Планета 11:55
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Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Обновлено 01 августа в 10:43
Автоспорт
Даниил Квят квалифицировался 13-м на гран-при Венгрии
Обновлено в 13:05
Футбол
Кононов назвал удаление Понсе в матче с «Динамо» игровым эпизодом
Олег Кононов прокомментировал удаление аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче четвертого тура чемпионата России против «Динамо».
Обновлено в 14:52
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.
Обновлено в 07:26
Футбол
Поле «Газпром Арены» подготовили к матчу после концерта Rammstein
Меньше чем за сутки подготовили к футбольному матчу поле стадиона «Газпром Арена», где накануне прошел концерт немецкой группы Rammstein.
Обновлено в 09:07
Хоккей
Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» в контрольном матче
Хоккеисты московского "Динамо" уступили нижегородскому "Торпедо" в контрольном матче.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Милан»
Обновлено в 14:48
Происшествия
Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе
По меньшей мере 18 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает в субботу The Hill.
Обновлено в 14:34
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Происшествия
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:54
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram
Телеведущая и певица является самым популярным российским блогером Телеведущая и певица Ольга Бузова получает от одного рекламного поста в Instagram один миллион рублей, пишет Forbes.
Обновлено в 07:20
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Рэпер Мот сравнил Крым с Монако
Обновлено в 14:27
Футбол
Роман Зобнин: «Выход Шюррле на поле помог „Спартаку“»
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что новичок красно-белых, хавбек Андре Шюррле помог команде, когда вышел на замену вместо Александра Ташаева на 46-й минуте встречи.
Обновлено в 15:03
Политика
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябре
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.
Обновлено в 09:46
Политика
Писатель из Швейцарии объяснил невозможность передачи Крыма Украине
После посещения Крыма писатель и журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер заявил, что республика никогда не станет украинской, сообщают «Известия» со ссылкой на интернет-издание Infosperber.
Обновлено в 00:24
Наука
В Канаде нашли окаменелости хищников кембрийского периода
Особь была дальним родственником аномалокариса. Это высший хищник, который жил в море, отмечает N+1.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ
Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции, окруживших полицейский участок.
Обновлено в 11:50
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Футбол
Червиченко: «Понсе сумасшедший! Убивать вратаря… Думаю, впаяют максимальную дисквалификацию»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча четвертого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (0:0).
Обновлено в 14:29
Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Происшествия
Главу комиссии СПЧ задержали на протестной акции в Москве
Председатель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 10:29
Финансы
Южнокорейская вона обновила многомесячные минимумы
Курс воны к доллару опустился до минимума с декабря 2016 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Обновлено в 05:29
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49
Происшествия
В столичные отделы полиции продолжают приезжать следователи
Как ранее сообщал правозащитный проект «Апология протеста», сотрудники СК допрашивали задержанных по делу о массовых беспорядках.
Обновлено в 12:30