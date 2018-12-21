Политика

Глава Пентагона уходит в отставку
РИА Новости
20:49

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг вечером в свойственной ему манере через Twitter, что глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит со своего поста. Слухи о возможной отставке "бешеного пса" (такое прозвище закрепилось за Мэттисом за годы службы) ходили уже давно.
РИА Новости20:49
Дональд Трамп
На протяжении работы Джима был достигнут огромный прогресс, особенно касательно покупки нового боевого оборудования. Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 17:28
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп объявил в четверг вечером в свойственной ему манере через Twitter
, что глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит со своего поста.
РИА Новости20:49

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Глава Пентагона уходит в отставку

РИА Новости20:49

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Мэттис и Пенс встретились в Пентагоне

Политика Сегоднявчера в 20:36
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США выведут из Афганистана около семи тысяч военных, сообщает CNN.
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Армия и оружие

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Обновлено в 18:40
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США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках

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В августе президент США Дональд Трамп заявил, что на строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами уже выделено 3,5 миллиарда долларов, в бюджете запрошено еще 5 миллиардов.
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Обновлено в 06:54
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Путин как порядочный человек пообещал когда-нибудь жениться

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В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.
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Армия и оружие

Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ

В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.
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«Момент настал». Небензя напомнил Западу о его обещаниях по Сирии

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Регина Парпиева пообщалась с Владимиром Путиным

После большой пресс-конференции Владимир Путин исполнил желание 17-летней Регины Парпиевой и дал ей интервью.
Обновлено в 14:22
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Джеймс Мэттис
Американский военный деятель
Американский военный и государственный деятель, министр обороны США с 20 января 2017 года. Генерал Корпуса морской пехоты США, бывший командующий Межвидового командования вооружённых сил США с 9 ноября 2007 года до 2010 года. С 9 ноября 2007 по 8 сентября 2009 года - по совместительству Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации. До этого командовал 1-м экспедиционным корпусом морской пехоты США, служил командующим Центрального командования ВМС США и 1-й дивизией корпуса морской пехоты США в течение войны в Ираке. Генерал Мэттис также известен широкой общественности благодаря некоторым своим эпатажным высказываниям, например однажды он сказал, что ему «чертовски весело стрелять в некоторых людей».
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