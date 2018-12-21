Политика

Глава Пентагона уходит в отставку
Газета.Ru
17:34

Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил у себя в твиттере. По словам президента, глава Пентагона покинет пост в конце февраля 2019 года.
Газета.Ru17:34
Дональд Трамп
На протяжении работы Джима был достигнут огромный прогресс, особенно касательно покупки нового боевого оборудования. Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 17:28

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