Политика

Глава Пентагона уходит в отставку
РИА Новости
вчера в 20:49

Известно было и о разногласиях между президентом и главой Пентагона по ключевым вопросам. Сам Мэттис в письме Трампу объяснил, что тот теперь сможет найти министра обороны с более схожими взглядами. Это объявление было сделано на следующий день после решения о выводе войск из Сирии.
РИА Новостивчера в 20:49
Дональд Трамп
Генерал Джим Мэттис уйдет в отставку с отличием в конце февраля после того, как в течение двух последних лет служил в моей администрации министром обороны. За время работы Джима был достигнут колоссальный прогресс, особенно в том, что касается закупки новых вооружений.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАУкраина.ру 00:26

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Джеймс Мэттис
Американский военный деятель
Американский военный и государственный деятель, министр обороны США с 20 января 2017 года. Генерал Корпуса морской пехоты США, бывший командующий Межвидового командования вооружённых сил США с 9 ноября 2007 года до 2010 года. С 9 ноября 2007 по 8 сентября 2009 года - по совместительству Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации. До этого командовал 1-м экспедиционным корпусом морской пехоты США, служил командующим Центрального командования ВМС США и 1-й дивизией корпуса морской пехоты США в течение войны в Ираке. Генерал Мэттис также известен широкой общественности благодаря некоторым своим эпатажным высказываниям, например однажды он сказал, что ему «чертовски весело стрелять в некоторых людей».
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