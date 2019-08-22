с чего всё началось

Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим — послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

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