Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим — послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

Политика Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8 Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.

Кино Стало известно о смерти актрисы Александры Назаровой По словам заместителя художественного руководителя театра Галины Боголюбовой, причиной смерти Назаровой стали проблемы с легкими, пишет «РЕН ТВ».

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

Наука На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет Подводные исследователи из Морского археологического фонда (Maritime Archaeological Trust) обнаружили у побережья Великобритании объект, который оказался древнейшей известной науке верфью для строительства кораблей.

Происшествия При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.

Общество Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).

Политика Над Донбассом подняли российский флаг Сегодня, 22 августа, на административных зданиях столицы Донбасса флаги Донецкой Народной Республики (ДНР) были заменены на российские триколоры.

Футбол Олимпиакос — Краснодар 4:0 Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в Саратове По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.

Политика Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".

Происшествия Архангельских врачей, лечивших пострадавших при взрыве на полигоне, не предупредили о радиации Еще трое пострадавших при взрыве на полигоне были доставлены в больницу имени Семашко, но там медиков предупредили о радиоактивном заражении пациентов.

Политика На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций» Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

Футбол Клопп сравнил Коутинью с Дель Пьеро Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Бавария» получила сильного игрока, подписав Филиппе Коутинью.

Политика Фильм о «русском шпионе» Путине начал снимать британский телеканал Трёхсерийный документальный фильм о российском президенте Владимире Путине запустил в производство британский Четвёртый канал (Channel 4). Проект называется «Путин: история русского шпиона», говорится в анонсе на сайте телеканала.

Энергетика Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.

Политика Новая Зеландия свяжется с властями Украины из-за продаж «манифеста» стрелка из Крайстчерча Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случая продажи на ее территории "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче 15 марта текущего года.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People.

Политика Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.

Происшествия У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.

Наука В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.

Экономика Россияне стали чаще покупать еду в кредит Владельцы кредитных карт стали значительно чаще покупать продукты питания в рассрочку, в связи с чем категория «фудретейл» поднялась с пятого на второе место в рейтинге самых востребованных товаров, купленных в рассрочку.