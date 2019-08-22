Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»РИА Новости 21:39
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "все новое оружие России".
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Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим — послушайте, если будет продление договора СНВ, то мы должны обеспечить, чтобы он включал всё новое оружие, которое стремится получить Россия.
— Марк Эспер, американский политикRT на русском 22:28
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