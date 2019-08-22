Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»РИА Новости 21:39

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "все новое оружие России".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Глава Пентагона назвал условие продления ДСНВ

Взгляд.ру20:36

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

РИА Новости21:39

В США связали ЧП при испытаниях с наращиванием Россией ядерного арсенала

РБК20:27

Пентагон обвинил Россию в наращивании ядерной угрозы

REGNUM20:34

Пентагон связал взрыв под Архангельском с попытками России расширить ядерный арсенал

Ведомости21:26

Глава Пентагона назвал условия для продления ДСНВ

Московский Комсомолец20:17

Глава Пентагона связал ЧП под Северодвинском с попытками РФ «расширить ядерный арсенал»

ТАСС19:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия

Обновлено в 19:54
Политика

Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года

В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено в 12:52
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии

Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Общество

Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке

Штормовой ветер во Владивостоке сломал одну из старейших достопримечательностей города – крест на Крестовой сопке, местный житель хочет восстановить его своими силами.
Обновлено в 20:50
Политика

Суд отказался снимать кандидатуру Шипулина с выборов в Госдуму

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения иск об отмене регистрации Антона Шипулина кандидатом в депутаты Госдумы.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой

Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Экономика

«ЕвроХим» выкупил 10% своих акций у бывшего гендиректора Стрежнева

Головная компания группы «ЕвроХим» EuroChem Group AG заявила о выкупе 10% своих акций у бывшего главного исполнительного директора группы Дмитрия Стрежнева, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:42
Политика

Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено в 16:05
Музыка

В Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии»

Обновлено в 05:50
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Обновлено в 06:34
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Культура

Курентзис планирует провести Дягилевский фестиваль в Париже

Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, а в театре Шатле начинались его знаменитые «Русские сезоны», - отмечается в сообщении MusicAeterna.
Обновлено в 15:01
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Госдеп США пугает мир сотрудничеством Ирана, Китая и РФ

В Госдепе в очередной раз назвали Иран "главным спонсором террора", а свой выход из ядерной сделки объяснили тем, что она "предоставила режиму еще больше ресурсов" и помогла "распространению зловредной деятельности", передает "Свободная пресса".
Обновлено в 01:38
Происшествия

Спасение пятилетней девочки в лесу Нижегородской области попало на видео

Нижегородское издание NN.RU опубликовало видеозапись спасения пятилетней Зарины Авдоновой, которая провела в местном лесу три дня.
Обновлено в 19:35
Политика

Историк объяснил «демонизацию» пакта Молотова-Риббентропа в Прибалтике

Власти стран Прибалтики демонизируют советско-германский договор 1939 года о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа) для обоснования своей легитимности, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.
Обновлено в 20:20
Наука

Segway-Ninebot создала самоуправляемый беспилотный электросамокат

Инженеры компании Segway-Ninebot создали электрический самокат, который умеет самостоятельно приезжать на зарядную станцию.
Обновлено в 04:01
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Футбол

Сборная Туниса осталась без главного тренера

Французский специалист Ален Жиресс покинул пост главного тренера сборной Туниса.
Обновлено в 13:11
Гаджеты

Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake

Корпорация Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core.
Обновлено в 15:12
Кино

Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel

Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.
Обновлено в 05:18
Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Гаджеты

Новые iPhone 11 все-таки могут получить зарядку с USB-C

Есть информация, что зарядку в смартфонах установят от iPad Pro 2018 года.
Обновлено в 14:36
Музыка

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню

Принц Гарри и Меган Маркл уволили двух няня из-за того, что они не справляли со своими обязанностями.
Обновлено в 12:30
Политика

Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное