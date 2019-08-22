Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»РИА Новости 21:39
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "все новое оружие России".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия
Обновлено в 19:54
Политика
Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года
В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено в 12:52
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Общество
Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке
Штормовой ветер во Владивостоке сломал одну из старейших достопримечательностей города – крест на Крестовой сопке, местный житель хочет восстановить его своими силами.
Обновлено в 20:50
Политика
Суд отказался снимать кандидатуру Шипулина с выборов в Госдуму
Свердловский областной суд оставил без удовлетворения иск об отмене регистрации Антона Шипулина кандидатом в депутаты Госдумы.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Экономика
«ЕвроХим» выкупил 10% своих акций у бывшего гендиректора Стрежнева
Головная компания группы «ЕвроХим» EuroChem Group AG заявила о выкупе 10% своих акций у бывшего главного исполнительного директора группы Дмитрия Стрежнева, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:42
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено в 16:05
Музыка
В Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии»
Обновлено в 05:50
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Культура
Курентзис планирует провести Дягилевский фестиваль в Париже
Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, а в театре Шатле начинались его знаменитые «Русские сезоны», - отмечается в сообщении MusicAeterna.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Госдеп США пугает мир сотрудничеством Ирана, Китая и РФ
В Госдепе в очередной раз назвали Иран "главным спонсором террора", а свой выход из ядерной сделки объяснили тем, что она "предоставила режиму еще больше ресурсов" и помогла "распространению зловредной деятельности", передает "Свободная пресса".
Обновлено в 01:38
Происшествия
Спасение пятилетней девочки в лесу Нижегородской области попало на видео
Нижегородское издание NN.RU опубликовало видеозапись спасения пятилетней Зарины Авдоновой, которая провела в местном лесу три дня.
Обновлено в 19:35
Политика
Историк объяснил «демонизацию» пакта Молотова-Риббентропа в Прибалтике
Власти стран Прибалтики демонизируют советско-германский договор 1939 года о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа) для обоснования своей легитимности, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.
Обновлено в 20:20
Наука
Segway-Ninebot создала самоуправляемый беспилотный электросамокат
Инженеры компании Segway-Ninebot создали электрический самокат, который умеет самостоятельно приезжать на зарядную станцию.
Обновлено в 04:01
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Футбол
Сборная Туниса осталась без главного тренера
Французский специалист Ален Жиресс покинул пост главного тренера сборной Туниса.
Обновлено в 13:11
Гаджеты
Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake
Корпорация Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core.
Обновлено в 15:12
Кино
Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel
Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.
Обновлено в 05:18
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Новые iPhone 11 все-таки могут получить зарядку с USB-C
Есть информация, что зарядку в смартфонах установят от iPad Pro 2018 года.
Обновлено в 14:36
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню
Принц Гарри и Меган Маркл уволили двух няня из-за того, что они не справляли со своими обязанностями.
Обновлено в 12:30
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39