Армия и оружие
Глава Пентагона назвал неприемлемой военную операцию Турции в СирииИзвестия 05:22
Министр обороны США Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает агентство Reuters. Глава Пентагона отметил, что Вашингтон предотвратит любое одностороннее вторжение Турции в Сирию.
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Обновлено в 08:06
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ВВС Польши предрекли нехватку истребителей из-за отказа от МиГ-29
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ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
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«Краснодар» продал все билеты на матч с «Порту»
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