Министр обороны США Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает агентство Reuters. Глава Пентагона отметил, что Вашингтон предотвратит любое одностороннее вторжение Турции в Сирию.

Политика Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.

Транспорт В Донбасс вернутся украинские поезда В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась, сообщила РБК бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, не уточнив, где и при каких обстоятельствах это произошло.

Общество «Ростелеком» подал иск к Минкомсвязи на более чем 300 млн рублей Ранее суд встал на сторону «Ростелекома» в споре с Минкомсвязью по поводу выплаты 464 млн руб. за обслуживание государственной системы миграционного учета и оформления паспортов.

Политика Коломойский рассказал, как Зеленский решился стать президентом Украины Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства.

Экономика Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Армия и оружие Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Наука Генетики установили личность умершего 200 лет назад человека-вампира Специалисты Системы медицинского освидетельствования вооруженных сил США установили личность умершего 200 лет назад человека-вампира из Коннектикута.

Футбол Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол» Соперник забил фантастический гол. Наверное, давлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.

Финансы Народный банк КНР ответил на обвинения США в валютных манипуляциях По мнению Пекина, решение США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом, является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Общество В Петербурге дали квартиру семье, в которой родилась четверня Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил ключи от трехкомнатной квартиры чете Морозовых.

Футбол Родионов вернулся на должность президента академии футбольного «Спартака» Сергей Родионов вернулся на должность президента академии футбольного клуба "Спартак" имени Федора Черенкова.

Космос Повторяющиеся потоки горячего ветра найдены близко к черной дыре Уже известно о нескольких десятках двойных систем черных дыр в нашей Галактике, которые имеют массу в диапазоне 5-15 солнечных масс, а единственная черная дыра составляет около 4 миллионов солнечных масс.

Происшествия СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Технологии ФСБ получит разделегирующие полномочия Мера по разделегированию домена отличается от блокировки сайтов через судебное решение и Роскомнадзор и при этом позволяет значительно быстрее ограничить доступ к ресурсу.