Министр обороны США Марк Эспер выступает за скорейшее размещение новых ракет в Азии. Так, на вопрос о возможности размещения в Азии ракет средней дальности наземного базирования он ответил: "Да, я бы хотел этого".

Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии

Общество Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.

Происшествия Любовь Соболь задержали на выходе из штаба Около десяти сотрудников полиции задержали Соболь, посадили в тонированный автобус и увезли.

Происшествия В Бургасе задержаны два авиарейса в Москву Два рейса из болгарского курорта Бургас в московский "Шереметьево" были задержаны в субботу, их пассажиры обеспечены всем необходимым, самолеты вылетят домой позже, сообщили РИА Новости в российском консульстве в Варне.

Общество На акциях в центре Москвы задержаны Любовь Соболь и еще десятки человек «МБХ Медиа» передает в твиттере, что Соболь была задержана около часа дня — за час до запланированного начала акции.

Транспорт «Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».

Здоровье Названы продукты, повышающие артериальное давление Кофеин содержится в кофе, энергетических напитках и чае. Одна порция напитка увеличивает артериальное давление на 8,1 мм ртутного столба.

Политика Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей» Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".

Культура Художнику Кириллу Арнштаму вручили в Париже российский паспорт Известный художник-иллюстратор, почетный даритель Дома русского зарубежья Кирилл Арнштам получил паспорт РФ - документ ему вручили во Франции.

Армия и оружие Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Футбол «Барселона» планирует отдать Коутиньо в аренду Напомним, что в сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забив 11 голов и совершив пять голевых передач.

Происшествия СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Армия и оружие Ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет Новый российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет. Об успешных испытаниях сообщил телеграм-канал AviaComments.

Общество Президент РФ подписал закон о «дачной амнистии» Стабилизация цен на бензин В соответствии с законом, который Президент подписал ранее, параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, скорректированы.

Политика «Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.

Энергетика Украина накопила в ПХГ более 16 млрд кубометров газа Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина накопила в подземных хранилищах более 16 млрд кубометров газа.

Футбол ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином» Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".

Общество Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.

Единоборства Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне» Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.

Экономика Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.

Армия и оружие В КНДР сообщили об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет В конце июля КНДР испытала новый управляемый реактивный снаряд крупного калибра. На испытаниях также присутствовал Ким Чен Ын.

Происшествия В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.

Здоровье Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.

Спорт Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон 17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.

Политика Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.