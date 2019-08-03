Политика
Глава Пентагона надеется на размещение ракет в АзииВести.Ru 07:40
Министр обороны США Марк Эспер выступает за скорейшее размещение новых ракет в Азии. Так, на вопрос о возможности размещения в Азии ракет средней дальности наземного базирования он ответил: "Да, я бы хотел этого".
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Общество
Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян
С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.
Обновлено 01 августа в 04:27
Происшествия
Любовь Соболь задержали на выходе из штаба
Около десяти сотрудников полиции задержали Соболь, посадили в тонированный автобус и увезли.
Обновлено в 07:08
Футбол
«Ростов» сыграл вничью с «Уралом»
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Бургасе задержаны два авиарейса в Москву
Два рейса из болгарского курорта Бургас в московский "Шереметьево" были задержаны в субботу, их пассажиры обеспечены всем необходимым, самолеты вылетят домой позже, сообщили РИА Новости в российском консульстве в Варне.
Обновлено в 08:38
Общество
На акциях в центре Москвы задержаны Любовь Соболь и еще десятки человек
«МБХ Медиа» передает в твиттере, что Соболь была задержана около часа дня — за час до запланированного начала акции.
Обновлено в 07:53
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье
Названы продукты, повышающие артериальное давление
Кофеин содержится в кофе, энергетических напитках и чае. Одна порция напитка увеличивает артериальное давление на 8,1 мм ртутного столба.
Обновлено в 05:11
Политика
Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»
Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".
Обновлено в 08:46
Культура
Художнику Кириллу Арнштаму вручили в Париже российский паспорт
Известный художник-иллюстратор, почетный даритель Дома русского зарубежья Кирилл Арнштам получил паспорт РФ - документ ему вручили во Франции.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Барселона» планирует отдать Коутиньо в аренду
Напомним, что в сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забив 11 голов и совершив пять голевых передач.
Обновлено в 08:26
Происшествия
СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новый российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет. Об успешных испытаниях сообщил телеграм-канал AviaComments.
Обновлено в 07:51
Общество
Президент РФ подписал закон о «дачной амнистии»
Стабилизация цен на бензин В соответствии с законом, который Президент подписал ранее, параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, скорректированы.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Энергетика
Украина накопила в ПХГ более 16 млрд кубометров газа
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина накопила в подземных хранилищах более 16 млрд кубометров газа.
Обновлено в 07:15
Хоккей
Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск 19 августа
Обновлено в 08:10
Футбол
ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином»
Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Обновлено в 09:15
Общество
Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.
Обновлено в 02:40
Единоборства
Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»
Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие
В КНДР сообщили об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет
В конце июля КНДР испытала новый управляемый реактивный снаряд крупного калибра. На испытаниях также присутствовал Ким Чен Ын.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Здоровье
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Спорт
Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон
17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Политика
Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине
Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51