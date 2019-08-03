Политика
Глава Пентагона хочет разместить ракеты средней дальности в АзииГазета.Ru 14:24
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает за размещение в Азии ракет средней дальности наземного базирования, сообщает агентство Рейтер. "Да, я бы хотел этого", - приводит издание ответ Эспера на вопрос о возможности такого размещения.
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Мы бы хотели сделать это как можно скорее, но такие вещи обычно требуют больше времени, чем ожидаешь поначалу.
— Марк Эспер, американский политикРусская Планета 11:55
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Женская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Мексики в первом матче отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года.
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