Политика

Глава Пентагона хочет разместить ракеты средней дальности в АзииГазета.Ru 14:24

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает за размещение в Азии ракет средней дальности наземного базирования, сообщает агентство Рейтер. "Да, я бы хотел этого", - приводит издание ответ Эспера на вопрос о возможности такого размещения.
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Марк Эспер
Мы бы хотели сделать это как можно скорее, но такие вещи обычно требуют больше времени, чем ожидаешь поначалу.
— Марк Эспер, американский политикРусская Планета 11:55

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