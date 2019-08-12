Экономика

Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиянРБК вчера в 03:45

Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил его предправления Антон Дроздов.
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с чего всё началось

Председатель правления ПФР Антон Дроздов об особенностях переходных кампаний

Пенсионный фонд, как и НПФ, является участником системы ОПС и несет все риски. Поэтому ПФР отчисляет средства в фонд гарантирования пенсионных накоплений и создает резервы.
Коммерсантъ11 августа в 17:57

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В ПФР объяснили сокращение числа заявлений о досрочном переводе пенсионных накоплений

ТАССвчера в 08:40

Перевод накоплений практически остановился

Коммерсантъ11 августа в 17:57

Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиян

РБКвчера в 03:45

В ПФР рассказали о мерах по защите прав россиян при смене пенсионного фонда

ФАНвчера в 03:07

Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика

Известиявчера в 02:28

В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда

РИА Новостивчера в 02:02

Россияне сократили инвестиционные потери из-за досрочных переводов накопительной пенсии, сообщили в ПФР

Парламентская газетавчера в 08:35
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
Политика

Адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины

Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 04:47
Футбол

Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Политика

Economist подсчитал количество постов Трампа о России

Президент США Дональд Трамп в своих постах в Twitter упоминал Россию больше, чем любую другую страну, сообщает издание Economist.
Обновлено в 01:20
Политика

В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России

Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Авто

На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика

«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Общество

Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
Космос

Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем

Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.
Обновлено вчера в 16:03
Политика

В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным

Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Общество

Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды

Обновлено в 03:46
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд

Обновлено в 02:57
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Шоу-бизнес

Певица Аланис Мориссетт стала мамой в третий раз

Аланис Мориссетт вновь стала мамой — известная канадская певица несколько дней назад родила сына.
Обновлено в 04:22
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика

Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому

Двенадцатого марта Пятый апелляционный административный суд (Одесса, Украина) рассмотрел и отклонил жалобу "Волжского пароходства" - владельца удерживаемого на Украине танкера "Механик Погодин" - на решение Херсонского окружного административного суда Украины.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»

Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева

Обновлено в 04:42
Происшествия

Пострадавшей на митинге москвичке грозят обязательные работы

Участница несогласованного митинга в Москве Дарья Сосновская, получившая травмы при задержании, может быть наказана штрафом или обязательными работами.
Обновлено в 03:45
Единоборства

Чемпионка UFC Шевченко пригрозила Сехудо: будь осторожен с желаниями

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала видеообращение чемпиона организации в двух весовых категориях Генри Сехудо.
Обновлено в 03:40
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено 11 августа в 22:31
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона

Команда Формулы-1 «Ред Булл» приняла решение заменить Пьера Гасли на гонщика «Торо Россо» Александра Албона, сообщается на официальном сайте коллектива.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия

Вертолет с туристами совершил жесткую посадку на Камчатке

Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке

Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Обновлено вчера в 20:44
Политика

Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»

Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено вчера в 06:34
Общество

ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций

Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Общество

Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте

Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Авто

КАМАЗ работает над снижением потерь от брака

За первое полугодие 2019 года процент потерь от брака в себестоимости продукции КАМАЗа снизился на 10 пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Москве задержали участника митинга 10 августа

Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
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