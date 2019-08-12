За первую половину 2019 года граждане подали всего 81,6 тыс. заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) на перевод пенсионных накоплений. Об этом заявил глава ведомства Антон Дроздов (см. интервью с ним).

с чего всё началось

Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил его предправления Антон Дроздов.

Здоровье Диагноз владимирской медицине ставят пациенты Какова сегодня ситуация со здравоохранением во Владимирской области, на что жалуются жители.

Политика Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.

Кино Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.

Общество ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.

Происшествия В больнице умер еще один пострадавший в ДТП под Новороссийском ребенок Ребенок, пострадавший после падения в обрыв автобуса под Новороссийском, умер в больнице Краснодарского края.

Здоровье Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

Политика Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.

Политика В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.

Хоккей «Флорида» выведет из обращения номер хоккеиста Луонго Как сообщает официальный сайт «Флориды», клуб выведет из обращения свитер с первым номером, под которым играл завершивший карьеру вратарь команды Роберто Луонго.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.

Политика Путин назвал опыт Развожаева ценным для Севастополя Опыт работы временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева в нескольких российских регионах поможет ему трудиться для достижения целей по развитию города и страны в целом.

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Общество Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят» Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Происшествия Налетчики из ФСБ рассчитывали, что их жертвы не заявят об украденном Участники банды сотрудников ФСБ, совершившие нападение на офис банка «Металлург», рассчитывали, что их жертвы не будут обращаться в правоохранительные органы, поскольку их деньги якобы имеют криминальное происхождение, — следует из допросов задержанных.