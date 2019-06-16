Глава «ПСЖ» рассказал об изменениях в клубеREGNUM 13:39

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), завершивший сезон-2018/19 победителем чемпионата Франции, ждут перемены. Об этом заявил глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в интервью France Football.

Глава «ПСЖ» рассказал об изменениях в клубе

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