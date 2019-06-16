Футбол
Глава «ПСЖ» рассказал об изменениях в клубеREGNUM 13:39
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), завершивший сезон-2018/19 победителем чемпионата Франции, ждут перемены. Об этом заявил глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в интервью France Football.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:31, Вашингтон
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Жители Чемодановки нашли виновных в конфликте с цыганами
Обновлено в 13:47
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
Обновлено в 13:41
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
Пассажирский самолёт, следовавший рейсом Милан — Москва, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:52
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Спорт
Территорию рядом со стадионом «Волгоград Арена» вновь размыло ливнем
В Волгограде вновь возникла проблема с территорией рядом со стадионом «Волгоград Арена».
Обновлено в 12:35
Игры
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова покинула Россию
"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено в 10:18
Музыка
Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым
В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено в 12:56
Политика
Болтон обвинил Венесуэлу в заключении оборонного контракта с Россией
Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро заключил с российской стороной оборонную сделку на сумму $209 млн.
Обновлено в 11:19
Футбол
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри перешел в «Ювентус»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ушел из английского клуба на работу в итальянский «Ювентус».
Обновлено в 11:22
Футбол
Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»
Обновлено в 13:03
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено вчера в 04:45
Авто
Эксперты назвали самые популярные варианты обмана клиентов на СТО
Автоэксперты определили самые часто встречаемые случаи обмана клиентов на станциях по ремонту автомобилей.
Обновлено в 13:45
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Замсекретаря СБ России рассказал о логичном финале истории НАТО
Как отметил Венедиктов в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 июня, самороспуск НАТО был бы не только логичным, но и «благоприятным для самой Европы шагом».
Обновлено в 14:21
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Екатеринбургская епархия приняла решение не рассматривать сквер у Театра драмы как место для строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины
Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:02