Общество
Глава ПФР заявил о планах сократить несколько тысяч сотрудниковИзвестия 11:51
Председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью изданию РБК заявил о планах по сокращению нескольких тысяч сотрудников в рамках оптимизации штата в четверг, 17 января.
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Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек.
— Антон Дроздов, экономистКоммерсантъ 10:36
с чего всё началось
О реакции россиян на пенсионную реформу "Это всегда чувствительный вопрос.РБК08:44
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