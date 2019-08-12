Экономика
Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фондаРИА Новости 02:01
По данным газеты "Коммерсантъ", резерв по пенсионному страхованию могут пустить на социальную программу. "Пока идет обсуждение", - сказал Дроздов, отвечая на вопрос о статусе вопроса об организационно-правовой форме ПФР. "Я думаю, что осенью дискуссия будет продолжаться", - добавил он.
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с чего всё началось
За первую половину 2019 года граждане подали всего 81,6 тыс. заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) на перевод пенсионных накоплений. Об этом заявил глава ведомства Антон Дроздов (см. интервью с ним).Коммерсантъвчера в 17:57
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