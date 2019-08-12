Пенсионный фонд, как и НПФ, является участником системы ОПС и несет все риски. Поэтому ПФР отчисляет средства в фонд гарантирования пенсионных накоплений и создает резервы.

с чего всё началось

По данным газеты "Коммерсантъ", резерв по пенсионному страхованию могут пустить на социальную программу. "Пока идет обсуждение", - сказал Дроздов, отвечая на вопрос о статусе вопроса об организационно-правовой форме ПФР. "Я думаю, что осенью дискуссия будет продолжаться", - добавил он.

Общество Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят» Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».

Происшествия В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Технологии Телефонные мошенники придумали новый способ обмана Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».

Здоровье Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.

Общество Профсоюзы предлагают сократить рабочую неделю с сохранением зарплаты На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Финансы Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Происшествия В Архангельской области два человека погибли в ДТП Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузового фургона в Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Гаджеты Эксперт опроверг информацию о заводских вирусах на бюджетных смартфонах на Android у россиян Угроза покупки недорогих смартфонов на платформе Android со встроенными вредоносными приложениями, о которой ранее писали СМИ, неактуальна для России.

Гаджеты Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп Как ожидается, первым телефоном со 108-Мп сенсором в 2020 году станет Xiaomi Mi Mix 4.

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Футбол Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром» Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Политика В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.

Наука «Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.

Происшествия В Якутии в ДТП погибли пять человек В Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четыре получили травмы.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии В целом ранее говорилось о том, что из-за российских туристов Грузия потеряет около 10% ВВП страны.

Футбол Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах» В комментариях пользователи в шутку интересуются, не болеет ли новоиспечённый "брат" за "Динамо", намекая на историческую связь бело-голубых с правоохранительными органами.

Происшествия Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве 20-летняя студентка из Воронежа умерла в Москве от неизвестной болезни. Врачи так и не смогли ей поставить диагноз.

Экономика Российской экономике удалось избежать технической рецессии ВВП РФ, очищенный от сезонности, во II квартале 2019 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 0,4% после снижения на 0,2% в I квартале, говорится в сообщении министерства.