Экономика
Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фондаРИА Новости 02:01
По данным газеты "Коммерсантъ", резерв по пенсионному страхованию могут пустить на социальную программу. "Пока идет обсуждение", - сказал Дроздов, отвечая на вопрос о статусе вопроса об организационно-правовой форме ПФР. "Я думаю, что осенью дискуссия будет продолжаться", - добавил он.
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с чего всё началось
Пенсионный фонд, как и НПФ, является участником системы ОПС и несет все риски. Поэтому ПФР отчисляет средства в фонд гарантирования пенсионных накоплений и создает резервы.Коммерсантъвчера в 17:57
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