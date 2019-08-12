Экономика
Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщикаИзвестия 02:28
Пенсионный фонд России (ПФР) к сентябрю подготовит окончательные предложения для защиты прав россиян при переходе с одного пенсионного фонда в другой, заявил глава организации Антон Дроздов.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:43, Вашингтон
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено вчера в 12:06
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Авто
В России создан беспилотный катафалк на базе Lada Kalina
Российские студенты одного из сибирских вузов разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina.
Обновлено вчера в 21:33
Интернет
«Вареники» атакуют посетителей порносайтов
Антивирусная компания ESET обнаружила кибератаку, направленную на посетителей порносайтов.
Обновлено в 08:27
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Футбол
Футбольный клуб «Ахмат» примет в Грозном команду «Спартак»
На домашней арене грозненцы примут команду ФК «Спартак».
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Кино
Жители Якутии передали Джорджу Мартину статуэтку Джона Сноу
Якутские фанаты сериала "Игра престолов" доставили статуэтку персонажа Джона Сноу в город Санта-Фе в штате Нью-Мексико (США), где находится частный кинотеатр писателя Джорджа Мартина, по мотивам романов которого снят сериал.
Обновлено в 06:02
Футбол
ФК «Тамбов» не вернется домой минимум до середины ноября
Тамбовчанам придется проводить «домашние» матчи в Саранске на «Мордовия-Арене» еще минимум три месяца.
Обновлено в 09:28
Экономика
Банк России предложил разрешить МФО выдачу наличных из касс
Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать новые займы за счет наличных, поступивших в их кассы.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов
После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
Обновлено в 10:33
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Баскетбол
Баскетбольный ЦСКА усилился лучшим снайпером Евролиги
Американский защитник миланской "Олимпии" Майк Джеймс продолжит карьеру в московском ЦСКА, 28-летний баскетболист подписал контракт с армейцами, рассчитанный на один год – до конца сезона-2019/2020.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено 10 августа в 09:45
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 07:27
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Обновлено в 08:49
Общество
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 06:47
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Бойцы ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды
Обновлено в 00:33
Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Авто
Российский офис General Motors сменил руководителя
Эктор Вилларреал получил новое назначение на пост президента GM в Юго-Восточной Азии и будет работать в Таиланде.
Обновлено в 05:26
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07