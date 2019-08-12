Пенсионный фонд России (ПФР) к сентябрю подготовит окончательные предложения для защиты прав россиян при переходе с одного пенсионного фонда в другой, заявил глава организации Антон Дроздов.

Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика

Религия Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Общество ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Авто В России создан беспилотный катафалк на базе Lada Kalina Российские студенты одного из сибирских вузов разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina.

Интернет «Вареники» атакуют посетителей порносайтов Антивирусная компания ESET обнаружила кибератаку, направленную на посетителей порносайтов.

Политика Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.

Кино Жители Якутии передали Джорджу Мартину статуэтку Джона Сноу Якутские фанаты сериала "Игра престолов" доставили статуэтку персонажа Джона Сноу в город Санта-Фе в штате Нью-Мексико (США), где находится частный кинотеатр писателя Джорджа Мартина, по мотивам романов которого снят сериал.

Футбол ФК «Тамбов» не вернется домой минимум до середины ноября Тамбовчанам придется проводить «домашние» матчи в Саранске на «Мордовия-Арене» еще минимум три месяца.

Экономика Банк России предложил разрешить МФО выдачу наличных из касс Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать новые займы за счет наличных, поступивших в их кассы.

Происшествия Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.

Баскетбол Баскетбольный ЦСКА усилился лучшим снайпером Евролиги Американский защитник миланской "Олимпии" Майк Джеймс продолжит карьеру в московском ЦСКА, 28-летний баскетболист подписал контракт с армейцами, рассчитанный на один год – до конца сезона-2019/2020.

Кино Жена Гафта рассказала о его состоянии Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.

Общество В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Экономика Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.