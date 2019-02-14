Экономика
Глава ПФР предложил ввести курс по пенсионной системе в школахТАСС 01:52
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с чего всё началось
Порядка 6 млн школьников обучили. Но нам бы хотелось, чтобы это были усилия не только Пенсионного фонда.ТАСС01:52
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Культура
Умер народный артист России Сергей Захаров
Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Суд снял арест с имущества Алексея Улюкаева
Обновлено в 04:36
Происшествия
В туалете российского МИДа нашли труп
По информации журналистов, речь идет о 68-летнем мужчине. Также сообщается, что тело было найдено на 19-м этаже здания.
Обновлено в 03:01
Авто
Volkswagen показал тизер нового T-Roc R
Официальный дебют нового кроссовера Volkswagen T-Roc R состоится уже в ближайшее время на автосалоне в Женеве, который откроется 5 марта текущего года.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Ульяновские суворовцы могли подхватить паразитов через насвай
Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных.
Обновлено вчера в 18:37
Общество
Airbus прекратит производство самолетов A380
Airbus прекратит производство самолета A380, сообщил авиастроительный концерн.
Обновлено в 04:21
Авто
Range Rover Sport HST получил гибридную версию
Производители выпустили гибридную версию внедорожника Range Rover Sport HST.
Обновлено вчера в 00:26
Армия и оружие
Песков прокомментировал сообщения о постановке «химатаки» в Думе
В Кремле видели сообщения зарубежных средств массовой информации о постановочном характере съёмок «химатаки» в сирийской Думе, заявил 14 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Экономика
Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина
Обновлено вчера в 16:03
Политика
В Сети обсуждают видео изгнания Соколовской из студии «России 1»
Стыд и позор, резюмировали пользователи Сети, обсуждающие видео, как украинскую журналистку выгнали из студии России 1.
Обновлено вчера в 10:37
Транспорт
Росавтодор покроет российские дороги «суперасфальтом»
Обновлено вчера в 21:25
Авто
KIA вывела на тесты новый компактный кроссовер KIA Tusker
На днях KIA вывела на тесты компактный кроссовер Tusker, созданный на базе Hyundai Creta следующего поколения.
Обновлено вчера в 10:45
Авто
Эксперты подсчитали количество автомобилей в России
Обновлено в 06:03
Технологии
Изобретена кровать, которая не даёт спящему занять чужую половину
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве борца с коррупцией
Подозреваемый в гибели сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова задержан в Подмосковье, сообщили 14 февраля в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.
Обновлено в 05:06
Экономика
Голикова назвала регион России с «беспрецедентным» уровнем бедности
Самым бедным регионом России является Тува, где уровень бедности — более 41% от численности населения, об этом 14 февраля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 06:00
Общество
«АЛРОСА» нашла алмаз в форме сердца ко Дню влюбленных
Обновлено в 03:58
Культура
Друзь прокомментировал обвинения в подкупе
12 февраля Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. В дирекции общественных связей Первого канала заявили, что проверят данное сообщение.
Обновлено 12 февраля в 20:58
Происшествия
Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двумя сыновьями из Кургана, где им делали операцию в Центре им. Илизарова.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России
Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 14:46
Космос
NASA признало потерю марсохода Opportunity
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о прекращении работы марсохода Opportunity.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в «ударе в спину»
Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию "Апостроф" обвинил Москву в "ударе в спину" Украины.
Обновлено вчера в 21:05
Авто
SSC опубликовала видео с испытаний 1750-сильного гиперкара Tuatara
Представленный в качестве концепта в далеком 2011 году, Tuatara претерпел некоторые значительные изменения за эти годы, и этот окончательный дизайн впервые был показан на прошлогоднем мероприятии в Пеббл-Бич.
Обновлено вчера в 07:18
Культура
Мединский рассказал о планах ввести «культурные нормативы» в школах
Минкультуры и Минпросвещения разрабатывают совместный проект "Культурные нормативы для школьников", сообщил на Российском инвестиционном форуме министр культуры Владимир Мединский.
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 с каплевидным вырезом представлен на фото
Обновлено вчера в 11:26