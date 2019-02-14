Экономика
Глава ПФР предложил ввести курс по пенсионной системе в школахТАСС 01:52
Порядка 6 млн школьников обучили. Но нам бы хотелось, чтобы это были усилия не только Пенсионного фонда.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.ТАСС01:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Обновлено в 07:54
Культура
Умер народный артист России Сергей Захаров
Обновлено в 04:20
Происшествия
В здании российского МИД нашли труп
На 19-м этаже здания МИД России в Москве обнаружено тело 68-летнего дипломата Олега Кривова.
Обновлено в 06:47
Политика
Путин взялся за криминальных авторитетов
По мнению главы государства, сегодня криминальные авторитеты могут избегать ответственности при помощи своего статуса в преступном мире.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Суд снял арест с имущества Улюкаева
Обновлено в 04:19
Экономика
РЖД заказали у ТМХ 3,7 тыс вагонов на 237 млрд руб
Холдинг РЖД и группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) заключили долгосрочный договор на поставку до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на сумму 237 миллиардов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Политика
Аресту Арашуковых предшествовал доклад генерала Матовникова в Кремль
«Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передали эти материалы начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову, а тот показал их президенту», — добавил источник.
Обновлено в 06:42
Общество
Стало известно, как будут выглядеть новые вагоны РЖД
Интерьер двухэтажных вагонов с новым купе сделан в серых, бежевых и коричневых тонах.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В «Би-би-си» заявили о постановочных съемках после «химатаки» в Сирии
Съемки химической атаки в сирийском городе Дума были инсценировкой, заявил продюсер "Би-би-си" Риам Далати.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
НАТО может расширить присутствие в Черном море
Североатлантический альянс рассматривает возможность расширения своего присутствия в Черном море, этот вопрос обсуждался на неформальном завтраке в четверг с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
Обновлено в 07:54
Здоровье
Роспотребнадзор изучает опыт Японии в борьбе с ожирением
Обновлено в 07:41
Политика
Зеленский укрепил лидерство в президентском рейтинге на Украине
Свыше четверти украинских граждан (26,9%), планирующих принять участие в голосовании на выборах президента, готовы поддержать артиста и шоумена Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Обновлено в 06:46
Экономика
Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет
«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:27
Политика
Песков на вопрос о санкциях против России призвал готовиться к худшему
Кремль считает, что возможные новые антироссийские санкции со стороны США могут привести к «очень пагубным последствиям», эти действия Вашингтона могут идти вразрез с общепризнанными правилами международной торговли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Обновлено вчера в 15:34
Экономика
Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина
Еще в 2011 г. государство поставило задачу перед нефтяными компаниями увеличить выпуск светлых нефтепродуктов – бензинов, дизтоплива, авиакеросина – в ожидании роста спроса на них.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы
Обновлено в 07:41
Происшествия
Заключенные ИК-3 в Ярославской области объявили голодовку
Заключенные ИК-3 Углича Ярославской области, содержащиеся в штрафном изоляторе (ШИЗО) и помещениях камерного типа (ПКТ), подали заявление о голодовке.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Актера Ланового не пустили на борт «Победы»
Российский актер Василий Лановой не смог вылететь на свой концерт в Ростове-на-Дону, его отказались пустить на борт «Победы» из-за неподходящей, по стандартам компании, ручной клади.
Обновлено в 07:17
Политика
Преемница Меркель поддержала строительство «Северного потока-2»
Проект газопровода "Северный поток-2" нельзя просто повернуть назад, основополагающие решения уже приняты, заявила председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Обновлено в 05:34
Политика
Кремль не видит ничего плохого в неформальном отдыхе чиновников
Песков подчеркнул, что Кремль не занимается "выяснением того, как какое-то видео куда-то попадает", передает ТАСС.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Ульяновские суворовцы могли подхватить паразитов через насвай
Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже в пользу России
Шпионский скандал разразился в Бельгии - главу контрразведки Клемента Ванденборре, 40 лет служившего в секретной службе, обвиняют в работе на Россию.
Обновлено в 06:01
Культура
Feduk признан самым стильным мужчиной России
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Пропавшую звезду «Холостяка» нашли в больнице
Как сообщают подруги девушки, 30 января 2019 года Роза Герц возвращалась из Дубая в Москву, сделала несколько публикаций из самолета, а затем перестала отвечать на сообщения и проявлять какую-либо активность в социальных сетях.
Обновлено в 05:56
Происшествия
ФСБ Крыма проводит обыски у членов «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники ФСБ проводят обыски у трех жителей Крыма, которые подозреваются в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 00:17
Политика
Суд в Киеве вернул Супрун полномочия и.о. главы Минздрава Украины
Окружной административный суд Киева вернул полномочия Ульяне Супрун, которую ранее отстранил от исполнения обязанностей главы Минздрава, следует из решения суда, обнародованного в четверг.
Обновлено в 07:12
Политика
Арестованного Арашукова оставили в сенаторах
Обвиняемый по делу об убийствах сенатор Рауф Арашуков сохраняет членство в Совете Федерации, замещать его на время следственных действий не будут, заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 05:46