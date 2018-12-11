Политика

Глава ПФР дал комментарии о поручении изменить статус фонда
Udm-Info
07:49

Дроздов пояснил, что правовой статус ПФР был определен постановлением Президиума верховного совета от 1990 года. После этого периода вышло много новых законопроектов с уточнениями старых законов.
Udm-Info07:49
Татьяна Голикова
Большая просьба, можно считать это поручением Министерству труда, нашим коллегам из государственных внебюджетных фондов, из других министерств, внести такие концептуальные предложения в правительство хотя бы в течение первого квартала 2019 года.
— Татьяна Голикова, российский политикРБК 05:11

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Взносы в форме

Российская газета11:53

Голикова попросила представить предложения по изменению статуса ПФР до 1 апреля 2019 года

АБН06:13

Правовой статус ФФОМС может измениться

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Голикова поручила подготовить предложения об изменении статуса ПФР в I квартале

Rambler News Service05:22

Голикова поставила дедлайн для предложений по статусу Пенсионного фонда

РБК05:11

Глава ПФР дал комментарии о поручении изменить статус фонда

Udm-Info07:49

Голикова поручила проработать правовую форму внебюджетных фондов

РИА Новости05:16
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу в парламенте страны до 21 января 2019 года.
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Экипажи самолетов встретили в аэропорту Майкетия министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства.
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Москва согласилась опубликовать переписку с США о «влиянии» на выборы

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В СПЧ Путину предложили меры по защите россиян за рубежом

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Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.
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Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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