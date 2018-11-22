Экономика

Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
Российская газета
10:02

Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно поставит точку в вопросе накопительной части пенсии. Такой прогноз высказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Российская газета10:02

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Пенсионный фонд отреагировал на заморозку пенсионных накоплений

Lenta.ru13:04

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсий

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Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии

РИА Новости04:20

Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 года

РБК04:03

Госдума заморозила накопительную пенсию до 2021 года

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Госдума заморозила накопительные пенсии до 2021 года

Коммерсантъ03:29

В ПФР считают, что закон об ИПК прояснит вопрос накопительной пенсии

ТАСС04:01
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Экономика

Правительство утвердило макроэкономический прогноз до 2036 года

Правительство РФ утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 14:15
Финансы

Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения

Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:01
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на дизтопливо на АЗС России

По данным Росстата на 19 ноября, стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 1 копейку, до 41,54 рубля за литр, Аи-95 — сохранилась на уровне 44,83 рубля за литр, марки Аи-98 — выросла на 1 копейку и составила 50,27 рубля за литр.
Обновлено в 13:43
Экономика

Сбербанк снова стал самой дорогой компанией России

Сбербанк вновь стал самой дорогой компанией России по капитализации на Московской бирже.
Обновлено в 14:03
Финансы

Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли

Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 12:39
Экономика

Единый продавец телерекламы подтвердил смену гендиректора

Райкин вступил в должность 1 декабря. Сейчас гендиректором НРА является Сергей Васильев.
Обновлено в 13:09
Экономика

«Ямал СПГ» произвел первую партию газа на третьей линии завода

Завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ" произвел первую партию СПГ на третьей линии.
Обновлено в 10:22
Финансы

Комитет Госдумы поддержал запрет на уличные табло курсов валют

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправку к законопроекту о валютных операциях для резидентов, согласно которой банкам запретят размещать электронные табло курсов валют вне стен банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.
Обновлено в 13:11
Экономика

Дмитрий Рогозин стал председателем совета директоров Фондсервисбанка

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назначен председателем совета директоров Фондсервисбанка, обслуживающего предприятия космической отрасли России, говорится в сообщении госкорпорации.
Обновлено в 10:50
Экономика

Экспобанк Игоря Кима купил 15% СДМ-банка

Экспобанк Игоря Кима стал владельцем 15% акций СДМ-банка.
Обновлено в 11:49
Экономика

ФАС изучает неучастие «Роснефти» в биржевых торгах топливом

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России изучает ситуацию с неучастием "Роснефти" в биржевых торгах топливом, но решение еще не принято, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Обновлено в 10:54
Экономика

Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей

На заседании глава правительства отметил, что коммунальщики по состоянию на 1 ноября текущего года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд рублей, то есть задолженность увеличилась на 7,4%.
Обновлено в 11:03
Финансы

Международные резервы России снизились на $2,2 млрд

За неделю международные резервы России снизились на $2,2 млрд и на 16 ноября составили $459,3 млрд против $461,5 млрд на 9 ноября.
Обновлено в 13:37
Экономика

Сбербанк: в России застраховано около 15% частных жилых домов

В целом по России страховой защитой обеспечено около 15% частных жилых домов, сообщает Сбербанк со ссылкой на данные, собранные компанией "Сбербанк страхование".
Обновлено в 11:22
Энергетика

Эксперт: энергокомпании не хотят роста тарифов на тепло при новой методике расчета

Энергетические компании не заинтересованы в росте тарифов на тепло при переходе к расчету по принципу "альтернативной котельной", заявила в четверг директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании (СГК) Екатерина Косогова, ее слова передает пресс-служба СГК.
Обновлено в 13:30
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