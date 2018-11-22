Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно поставит точку в вопросе накопительной части пенсии. Такой прогноз высказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии

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