Политика
Глава ПАСЕ сожалеет о решении России не направлять делегациюРИА Новости вчера в 13:46
"Разумеется, я проинформирую членов президентского комитета и бюро ассамблеи о заявлениях и позиции российского парламента", - добавила она.
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с чего всё началось
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье сожалеет, что российский парламент принял решение не направлять в 2019 году свою делегацию для участия в работе ПАСЕ.РИА Новостивчера в 13:46
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В ПАСЕ сожалеют о решении России не направлять делегацию в 2019 году
Комсомольская правдавчера в 20:57
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