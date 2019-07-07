Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегацииРИА Новости 11:00
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены.
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Происшествия
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Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что не существует каких-то определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.
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Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
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Судья матча за бронзу Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили объяснил скандальное удаление форварда аргентинцев Лионеля Месси, передает Sports.ru.
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Кино
В Ярославль съехались кинозвезды
На красной дорожке гости фестиваля увидели Кристину Асмус, Сергея Шакурова, Анну Ардову, Павла Трубинера, Екатерину Шпица.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута, пишут СМИ
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Гаджеты
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Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 08:25
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Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
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В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку
В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Финансы
Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
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Происшествия
Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max
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Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»
Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
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Шоу-бизнес
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МВД решило депортировать беженца из Того
Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
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Происшествия
Задержанных в Мексике россиян выслали из страны
Граждан РФ задержали в аэропорту Канкуна из-за претензий миграционных властей.
Обновлено вчера в 21:50