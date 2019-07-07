Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегацииРИА Новости 11:00
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены.
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Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено в 20:14
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Футбол
Месси могут отстранить от игр за сборную на два года
Обновлено в 16:35
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено в 07:09
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Экономика
Из российских банков массово увольняются специалисты по киберзащите
Специалисты по киберзащите стали массово увольняться из банковской сферы.
Обновлено в 22:26
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика
Путь в будущее: Германия объяснила потребность в «Северном потоке -2»
"Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет", - заявил министр экономики.
Обновлено в 22:22
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Кино
20-летний актер Disney умер от приступа во сне
Обновлено в 05:40
Общество
Три новых министра вошли в правительство Забайкалья
Исполняющий обязанности первого вице-премьера Марат Мирхайдаров 8 июля во время оперативного совещания правительства объявил о назначении сразу трёх новых краевых министров.
Обновлено в 22:38
Технологии
«Передовая» сборка F-35 попала на видео
Обновлено в 17:20
Происшествия
Суд арестовал капитана перевернувшегося возле Туапсе катера
Туапсинский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца капитана прогулочного катера «Атолл», перевернувшегося 5 июля в Черном море вблизи Туапсе.
Обновлено в 09:37
Политика
Китайский эксперт оценил заявления Киева об освоении Арктики
"Если бы Россия и Украина сотрудничали по вопросам освоения Арктики, то это принесло бы результаты, но к сожалению, нынешнее ухудшение отношений двух стран делает такое сотрудничество невозможным, вернее сказать, Украина сможет эффективно проявить себя в освоении Арктики только при условии нормализации отношений с Россией", - сказал эксперт.
Обновлено в 21:10
Общество
Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 21:55
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Защитники неба уверенно смотрят в будущее
За счёт новой и компактной зенитной управляемой ракеты комплекс получил боекомплект, который в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, а его особенности построения позволяют отражать удары средств воздушного нападения противника одновременно со всех направлений.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Игры
Ролевую выживалку Digimon Survive отложили на 2020 год
Ролевая стратегия с элементами выживания Digimon Survive выйдет на РС, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину
Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
В Таджикистане 13 заключенных скончались от отравления хлебом.
Обновлено в 18:53
Политика
Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»
Канал "Русская весна" обнародовал видеозапись, сделанную в Хмельницком во время предвыборного турне экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:16
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
Обновлено в 18:00
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 22:05
Происшествия
На Курилах поисковики нашли останки советского воина
Обновлено в 20:38