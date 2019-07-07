Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегацииРИА Новости 11:00
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены.
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Лепс запишет песню в дуэте со Стивеном Сигалом
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Единоборства
Джонс победил Сантоса и сохранил титул чемпиона UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс провел удачную защиту своего титула чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив бразильца Тьяго Сантоса на турнире UFC239, проходившем в Парадайсе.
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Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Политика
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До рекордно высокого уровня — 59% — выросла и доля тех, кто выступает против импичмента Дональда Трампа.
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Авто
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.
Обновлено в 07:00
Общество
Дожди и похолодание ждут москвичей на второй неделе июля
Дожди с грозами в Москве прогнозируют синоптики в начале следующей недели, а температура воздуха не превысит 24 градусов тепла.
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Авто
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Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
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Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала об истерике при известии о гибели «Локомотива»
Актриса Мария Кожевникова решила возобновить в своем Instagram рубрику «Герой нашего времени» и опубликовала пост, посвященный хоккеисту Ивану Ткаченко, погибшему в сентябре 2011 года в авиакатастрофе вместе с ярославским «Локомотивом».
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Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
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Армия и оружие
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
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Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Политика
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект
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Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
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Гаджеты
Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился
Новый 7-нм технологический процесс в исполнении TSMC позволяет AMD получать достаточно компактные кремниевые кристаллы.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 21:04