Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегацииРИА Новости 11:00

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены.
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