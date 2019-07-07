Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегацииРИА Новости вчера в 11:00
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены.
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Глава ПАСЕ заявила о неизменности позиции по Крыму и важности диалога с Россией
Известиявчера в 11:45
В ПАСЕ опасались политического тупика из-за отсутствия российской делегации
Говорит Москвавчера в 11:23
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