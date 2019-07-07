В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены.

с чего всё началось

Запад обвинил Россию во вмешательстве и ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.

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