Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегацииРИА Новости 11:00
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены.
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Армия и оружие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам «Азова»
Обновлено вчера в 19:59
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Факел — Торпедо (Москва) 0:1
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Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 17:30
Политика
Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, расположенный у пешеходного пункта пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.
Обновлено в 15:12
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
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Обновлено в 06:17
Армия и оружие
«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
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Культура
Немецкий продюсер Артур Браунер умер на 101 году жизни
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Обновлено в 16:53
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Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Общество
Чистому небу рисуют новые перспективы
«Ростелеком» может инвестировать в проект ПАО «Ростелеком» может помочь городским властям выполнить программу «Чистое небо» по демонтажу телекоммуникационных кабелей с центральных улиц Петербурга, которая буксует несколько лет.
Обновлено в 17:00
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Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
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Линекер считает удаление Месси незаслуженным
Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер - об удалении нападающего команды Аргентины Лионеля Месси в матче за третье место на Кубке Америки против сборной Чили (2:1). - То, что это был Месси, привлекло мое внимание.
Обновлено в 00:10
Политика
Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает президента в выступлениях для того, чтобы сохранить рейтинг партии "Слуга народа" перед выборами в парламент.
Обновлено в 15:36
Футбол
Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»
Обновлено в 13:25
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре
Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено 05 июля в 02:10
Космос
НАСА выбрало восемь новых команд для изучения обитателей космоса
Новые восемь команд SSERVI были выбраны после тщательного отбора, который являл собой 20 конкурсных исследовательских предложений.
Обновлено в 04:40
Культура
Познер вышел из жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 11:06
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»
Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Общество
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Калининграде задержали руководителей профсоюза «Альянс врачей»
Главу профсоюза Анастасию Васильеву и сопредседателя организации Владимира Сотникова остановили по пути в аэропорт Калининграда и повезли в отделение.
Обновлено в 06:00
Политика
Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси
Российские и грузинские авиакомпании вечером в воскресенье совершают последние прямые рейсы между двумя странами перед входящим в силу решением властей РФ о временном прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 16:45
Общество
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Экономика
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
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Роскосмос построит лунную базу с помощью 3D-печати
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