Политика
Глава Оренбургской области Юрий Берг подал в отставкуLife.ru 03:39
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг попросил президента РФ Владимира Путина досрочно отправить его в отставку. Об этом говорится в заявлении главы региона, опубликованном на сайте правительства.
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До единого дня голосования остается еще достаточно времени, чтобы новый руководитель доказал оренбуржцам свою эффективность. Дорогие земляки! Берегите все, что было сделано, сохраняйте уникальную особенность нашей области – межнациональный мир и дружбу. Вместе мы способны преодолеть любые вызовы.
— Юрий Берг, российский политикАргументы недели 04:18
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Авто
Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению
Обновлено в 00:09
Политика
Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Десятки человек погибли при крушении туристического парома в Ираке
По меньшей мере 45 человек погибли при крушении туристического парома, следовавшего по реке Тигр, в районе города Мосул в Ираке.
Обновлено в 09:41
Экономика
Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Политика
Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Вильфанд дал россиянам рекомендации по огородным работам
Каждый третий май в первой декаде бывают заморозки, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:03
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Здоровье
В Челнах студентов колледжа КФУ внепланово проверят на туберкулез
В телеграм-каналах распространяются сообщения о туберкулезе, который был диагностирован сразу у нескольких студентов колледжа при филиале КФУ в Набережных Челнах.
Обновлено в 04:13
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Политика
В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»
Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Муж Елены Ваенги рассказал о состоянии здоровья певицы
Обновлено в 07:30
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Авто
Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии
Обновлено в 07:44
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов высказались о сотрудничестве с Траньковым
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, высказали мнение о своём сотрудничестве с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании, а ныне тренером Максимом Траньковым.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски
Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Общество
РФ и Китай соединили две части моста через Амур
Обновлено в 03:09
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Кино
В Новосибирске отменили показ фильма «Праздник»
Запланированную на 22 марта встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма "Праздник" в новосибирском кинозале "Синема" отменили.
Обновлено в 08:56
Экономика
«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей
РЖД планирует построить возле Рижского вокзала в Москве новый офис за 72 млрд руб. площадью не менее 450 тыс. кв. м. Компания собирается переехать туда со всеми своими «дочками», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Политика
В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину
Обновлено в 07:13
Общество
Названы сайты Рунета с самыми агрессивными пользователями
Эксперты выделили такие периоды агрессивного поведения: 14-19 лет, когда играют гормоны, и 25-35 лет, когда появляется осознание важности собственного мнения.
Обновлено в 09:37
Гаджеты
«Роскачество» определило лучшие наушники
По итогам тестирования лучшими стали беспроводные наушники WH-1000XM2, WH-H900N hear on 2 Wireless NC и MDR-100ABN производства Sony.
Обновлено в 06:21
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 09:42
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20