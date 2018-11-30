Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу ПорошенкоРИА Новости 07:27

Глава Одесской областной государственной администрации перед вами. Он никаких заявлений не писал. Петр Порошенко вышел за полномочия президента, записанные в Конституции.

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины. Петр Порошенко отстранил Степанова от должности, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Паращенко.

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