Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу ПорошенкоРБК 07:33
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
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Глава Одесской областной государственной администрации перед вами. Он никаких заявлений не писал. Петр Порошенко вышел за полномочия президента, записанные в Конституции.
— Максим Степанов, украинский политикГосновости 12:23
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