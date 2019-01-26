Политика

Глава ОПЕК не исключил расширения организацииРИА Новости вчера в 03:59

Баркиндо напомнил, что за последние несколько лет в ОПЕК вновь вошел Габон, а также присоединились Экваториальная Гвинея и Конго. "Это не маловероятно, что у нас могут быть другие страны-производители, которые могут захотеть присоединиться к организации", - сказал генсек ОПЕК.
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Глава ОПЕК не исключил расширения организации

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не исключает, что появятся страны, которые могут захотеть присоединиться к организации. "Мы очень открытая и прозрачная организация, которая приветствует страны, которые могут захотеть к ней присоединиться".
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ОПЕК могут расширить

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Обновлено вчера в 23:56
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Обновлено в 01:30
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Пять самолетов ВВС США и Канады подняли по тревоге из-за двух российских бомбардировщиков Ту-160.
Обновлено вчера в 19:50
Транспорт

Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада

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Военного атташе Венесуэлы обвинили в измене

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В Курганской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

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Собчак объяснила уход из студии НТВ

Телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале объяснила, почему решила уйти из студии НТВ перед прямым эфиром.
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Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет

Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет.
Обновлено вчера в 19:48
Общество

Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет

Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.
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Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay

На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.
Обновлено 25 января в 10:57
Происшествия

В Екатеринбурге произошёл крупный пожар на территории завода

В Екатеринбурге произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м в отдельно стоящем ангаре на территории завода металлоконструкций.
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Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.
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Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Названа польза ежедневного употребления аспирина

Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78 процентов, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 20:43
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Муж Елизаветы II все-таки извинился перед пострадавшей в ДТП женщиной

Муж королевы Великобритании Елизаветы II Филипп принес письменные извинения Эмме Фейруэзер (Emma Fairweather), которая пострадала в аварии, случившейся по вине принца.
Обновлено вчера в 21:57
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Названы пять самых интересных китайских кроссоверов

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Обновлено вчера в 19:19
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Эксперты объяснили, почему нельзя публиковать фото посадочных талонов

Специалист по технической безопасности Ноам Ротем говорит, что цифры на посадочном талоне дают доступ к пассажирской записи (PNR), где содержится контактная информация и данные о полете.
Обновлено вчера в 16:44
Армия и оружие

Для военных разрабатывают индивидуальный разведкомплекс «Глаз»

У российских военных появится «Глаз» — индивидуальный разведывательный комплекс с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы.
Обновлено вчера в 21:13
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Чиновница объяснила свои слова о «завышенных требованиях учителей»

Ранее начальник управления политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью сравнила стремление молодых педагогов получать достойную зарплату с желанием иметь Mercedes.
Обновлено вчера в 13:42
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Названа причина снижения продолжительности жизни женщин

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Названа дата выхода новых «Охотников за привидениями»

В 2016 году вышла одноименная комедия. Новая картина станет продолжением оригинальных "Охотников".
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Infiniti изменил российские цены на большинство моделей

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У звезды Comedy Club Тимура Батрутдинова сорвались американские гастроли, об этом сам юморист заявил сегодня подписчикам своей страницы в Инстаграм.
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Смерч в аэропорту Антальи сняли на видео

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Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

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