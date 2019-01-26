Политика
Глава ОПЕК не исключил расширения организацииРИА Новости вчера в 03:59
Баркиндо напомнил, что за последние несколько лет в ОПЕК вновь вошел Габон, а также присоединились Экваториальная Гвинея и Конго. "Это не маловероятно, что у нас могут быть другие страны-производители, которые могут захотеть присоединиться к организации", - сказал генсек ОПЕК.
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с чего всё началось
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не исключает, что появятся страны, которые могут захотеть присоединиться к организации. "Мы очень открытая и прозрачная организация, которая приветствует страны, которые могут захотеть к ней присоединиться".РИА Новостивчера в 03:59
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