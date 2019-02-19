Политика
Глава OMV заявил об окончании украинской монополии на транзит газаКоммерсантъ 05:22
Глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле заявил, что Украина и Польша критикуют строительство «Северного потока-2» из-за собственного экономического интереса к транзитным сборам.
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с чего всё началось
По его словам, после запуска газопровода Восточная Европа не сможет устанавливать слишком высокие цены за транзит, что является позитивным моментом с точки зрения конкуренции.RT на русском01:52
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Австрийский инвестор «Северного потока – 2» объяснил поведение Украины и Польши
Взгляд.рувчера в 11:03
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В отношении второго фигуранта следственными органами ГСУ СК России по Московской области уже расследуется уголовного дела по факту получения им взяток в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).
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Общество
В России предложили закрывать супермаркеты по выходным
В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
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Экономика
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В Минтруде подсчитали, во сколько раз в России различаются зарплаты десяти процентов самых высокооплачиваемых и такого же количества самых низкооплачиваемых работников.
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ЦБ: Объем хищений с банковских карт вырос почти в полтора раза
Объем несанкционированных операций с использованием карт российских банков в 2018 году вырос на 44%, до 1,38 миллиарда рублей, количество таких операций возросло на 31% - преступникам 417 тысяч раз удавалось различными способами получать средства граждан.
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В пресс-службе президента Молдавии сообщили, что в республику не смогли въехать съемочные группы российских телеканалов НТВ и "Россия 1".
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Умерла актриса Наталья Терентьева
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Обновлено в 09:49
Армия и оружие
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Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Американский эсминец второй раз с начала года отправился в Черное море
28 января американский эсминец покинул Черное море через пролив Босфор. Эсминец USS Donald Cook спустили на воду в 1997 году.
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Новый налоговый режим для самозанятых, действующий с 2019 года на территории Москвы, Московской и Калужской областей и в Татарстане предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%.
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В Ростовской области чиновник «убрал» мусорную свалку фотошопом
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Счетная палата выявила худшее за 10 лет исполнение расходов бюджета
Расходы федерального бюджета в 2018 г. исполнены на самом низком уровне за последние 10 лет, следует из аналитической записки Счетной палаты (на материалы ссылается ТАСС).
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Володин предложил наказывать за фейковые новости владельцев СМИ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что ответственность за публикацию фейковых новостей в СМИ может быть распространена и на собственников этих изданий.
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"Локомотив" U-19 проиграл стыковой матч загребскому "Динамо" за право выйти в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.
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О расторжении контракта сообщает официальный сайт многократного чемпиона России. 💬 Денис Давыдов: «Спасибо #Спартак’у за все!»
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Задержан врио главы Дзержинского
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Ракеты С-400 предложили поискать на дне Ла-Манша
Ракеты 40Н6 комплекса С-400, попавшие вместе с грузовым кораблем «Никифор Бегичев» в шторм, могли утонуть, пишет The Drive.
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