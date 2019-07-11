Энергетика

Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в АрктикеРБК 01:00

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Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
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СМИ-OMV договаривается с Газпромнефтью об участии в Ямбургском проекте -- РБК

Financial One03:32

Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике

РБК01:00
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