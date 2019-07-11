Энергетика
Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в АрктикеРБК 01:00
Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Политика
Немецкий журналист назвал автотрассу «Меридиан» кошмаром для США
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Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
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Политика
Жители Грузии предложили заткнуть рот гендиректору «Рустави 2»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля, генеральный директор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в эмоциональной форме призвал предпринимателей Грузии отказаться от сотрудничества с Россией и лучше начать продавать вино и боржоми на Украину.
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Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
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Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
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Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
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Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
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Авто
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Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.
Обновлено в 02:12
Общество
День города отпразднуют в Москве 7-8 сентября
Обновлено вчера в 14:38
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В конгрессе США заговорили о санкциях против Саудовской Аравии
Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении Саудовской Аравии. Одна из причин - убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
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Музыка
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах
В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
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Дмитрий Комбаров: моя лучшая игра ещё впереди
Дмитрий Комбаров начинает новую жизнь в самарских "Крыльях Советов" и убеждает Анатолия Самохвалова, что в будущем он будет только прогрессировать.
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Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
В Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области
Обновлено вчера в 13:50
Транспорт
В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля
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Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
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Политика
Меркель опять стало плохо на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь плохо себя почувствовала на официальном мероприятии — приступ дрожи начался во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине 10 июля.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
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Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено 09 июля в 04:22
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Изгнанный Зеленским чиновник назвал его «дебилом» и хамом
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания, в интервью изданию Strana.ua прокомментировал данный конфликт, назвав при этом главу государства "дебилом" и хамом.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине
Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост.
Обновлено 09 июля в 16:43
Политика
Парад на День независимости США истощил фонд безопасности Вашингтона
Мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер предупредила президента США Дональда Трампа о том, что празднование Дня независимости, масштабно отмечавшегося 4 июля, обошлось в 1,7 млн долларов и истощило запасы специального фонда Вашингтона, из которого финансируется обеспечение безопасности при проведении государственных мероприятий в столице страны.
Обновлено в 02:28