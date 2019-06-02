Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020РБК 05:35

с чего всё началось

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.

Происшествия Трактор въехал в толпу журналистов во время гонок в Ростовской области В воскресенье на дороге Ростов — Таганроге проходят традиционные гонки на тракторах, получившие название «Бизон-Трек-Шоу».

Шоу-бизнес 32-летняя внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги впервые вышла замуж Наконец внучка Грейс Келли вышла замуж — через 2,5 года отношений. Скромная церемония прошла во Дворце Гримальди 1 июня.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

Происшествия В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире В городе Богдановиче Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире, сообщает региональное управление СК.

Общество Маленький дегустатор привел в восторг окружающих в ходе приема в Кремле Маленький мальчик из многодетной семьи не скрывал эмоций от блюд, которые ему удалось распробовать в ходе приема, передают «Вести».

Политика МИД ответил на претензии Киева в суде ООН Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала лицо дочери Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети поделилась снимком дочери. На фото показано лицо дочери ведущей.

Футбол Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка собрала 2 миллиона фолловеров Во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала девушка в купальнике, передает "Советский спорт".

Транспорт В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

Происшествия Взрывами в Дзержинске выбило окна более 450 зданий Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что все выбитые взрывами на заводе "Кристалл" стёкла в детских садах и школах Дзержинска будут заменены в течение суток.

Театры Скончался режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев В Уфе ушел из жизни, заслуженный деятель искусств РБ, режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Политика В Минск прибыл новый посол РФ в Белоруссии Мезенцев Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на диппредставительство.

Экономика «Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.

Космос Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Наука На Марсе обнаружены предполагаемые признаки жизни Специалисты предполагают, что в будущем марсоходам следует проверить необычные камни на предмет наличия бактерий.

Политика Нетаньяху уволил двух министров, не избравшихся в парламент Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял с министерских постов своих многолетних соратников по правому лагерю и соперников за влияние в нем Нафтали Беннета и Айлет Шакед, передает телерадиокомпания "Кан".

Армия и оружие Китай испытал новую ракету с десятью независимыми боеголовками Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.

Общество Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.

Шоу-бизнес Марюс Вайсберг впервые показал лицо сына от Натальи Бардо Марюс Вайсберг официально рассекретил лицо своего сына — Эрика, которого ему родила Наталья Бардо.

Футбол «Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Авто Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.

Общество На следующей неделе в Петербург придет жара под 30 градусов 3 июня ожидается +17 градусов тепла, к выходным температура достигнет почти 30 градусов, ночью также сильно холодать не будет.

Спорт Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.