Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020РБК 05:35

с чего всё началось

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.

Общество В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника "Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.

Политика Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США Китай готов к торговой войне с США, но одновременно оставляет открытой дверь для переговоров.

Армия и оружие Business Insider назвал «худшие» американские программы вооружений Портал Business Insider на основе оценок военных аналитиков и американских чиновников составил список «наиболее проблемных» программ властей США по вооружениям.

Гаджеты Qualcomm готовит чипсет Snapdragon 7cx для ноутбуков с Windows 10 Одной из крупнейших проблем, сдерживающих появление ноутбуков с Windows 10 на процессорах ARM является их цена.

Футбол Transfermarkt снизит стоимость Головина на € 5 млн, а Черышева — на 2 Денис Черышев подешевеет с € 7 млн до 5. В первом случае решающим фактором оказался неудачный сезон всего «Монако», в составе которого потеряют в стоимости все игроки, во втором — высокая травматичность игрока.

Армия и оружие Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря Украинские военные в рамках учений отбили атаку морского десанта на побережье Азовского моря.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Шоу-бизнес Принцесса Монако вышла замуж за российского продюсера 32-летняя Шарлотта Казираги вышла замуж за 37-летнего кинопродюсера Дмитрия Рассама из России. Торжественная церемония прошла первого июня.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.

Общество Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.

Происшествия Экс-глава Раменского района Подмосковья арестован по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, сообщили "Интерфаксу" в суде в субботу.

Здоровье Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.

Политика Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42 Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 42. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Космос Дрон запечатлел на видео полет двух управляемых НЛО В Интернете был размещен видеоролик, снятый дроном и демонстрирующий полет двух неопознанных летающих объектов, которые пролетели рядом с беспилотником.

Происшествия В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.

Футбол «Челси» объявил об уходе Кэйхилла «Челси» на официальном сайте объявил об уходе защитника Гари Кэйхилла. 33-летний англичанин покидает клуб в качестве свободного агента.

Армия и оружие Бомбардировщик Ту-22М3М снова сможет заправляться в воздухе Летчик-испытатель КБ "Туполев" рассказал, что российский бомбардировщик Ту-22М3М снова получил возможность дозаправляться в воздухе, передает телеканал "Звезда".

Происшествия Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.

Политика Зеленский получил от Трампа приглашение в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом.

Хоккей ЦСКА пока не обсуждает вопрос продления контракта с Никитиным Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что вопрос продления контракта с главным тренером команды Игорем Никитиным пока не обсуждается.

Финансы Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.