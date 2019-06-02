Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020РБК 05:35

с чего всё началось

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.

Политика Познер попал в базу «Миротворца» Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".

Экономика «Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.

Здоровье Супрун рассказала о вреде кальяна: «Один - как 100 сигарет» Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун в своем аккаунте в Facebook рассказала о вреде кальяна.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Политика Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".

Политика Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.

Общество Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.

Общество В РПЦ назвали домыслами публикации о пропаже останков детей Николая II Накануне источники Ura.ru сообщили, что останки детей Николая II Алексея и Марии, которые с 2015 года хранились в Новоспасском монастыре в Москве, исчезли.

Происшествия Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.

Политика Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Происшествия В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв В Дзержинске Нижегородской области на заводе «Кристалл» в цехе по производству тротила произошёл взрыв.

Шоу-бизнес Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.

Единоборства Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Политика В Госдуме предложили уволить Сердюкова Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.

Происшествия Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.

Шоу-бизнес Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.

Футбол Ван Гал советует Де Лигту перейти в «Манчестер Сити» Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Барселоны» и «Аякса» Луи ван Гал советует защитнику «Аякса» Маттейсу Де Лигту перейти в «Манчестер Сити».

Происшествия На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.

Происшествия 15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.

Экономика Вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу В фильме утверждается, что Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели из России порядка $51 млрд.

Политика Лужков предложил решение водной проблемы Крыма Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.

Общество Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает ведомство.

Авто Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в РФ Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.

Здоровье Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.