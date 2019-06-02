Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020РБК 05:35

с чего всё началось

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.

Авто Новый BMW X6 M50i Spied заметили на Нюрбургринге Немецкий автопроизводитель вывел на тесты свой «заряженный» купеобразный кроссовер BMW X6 M50i Spied.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.

Единоборства Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.

Технологии Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam — их создали с помощью генератора учетных записей Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).

Происшествия Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.

Происшествия В Адыгее при столкновении поезда с грузовиком пострадали 15 человек Ранее сообщалось об одном пострадавшем При столкновении поезда с грузовиков в Адыгее пострадали 15 человек.

Политика В России вырос рейтинг доверия президенту Путину Эксперты проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям.

Шоу-бизнес Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.

Происшествия В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.

Происшествия Наезд иномарки на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео ДТП в Санкт-Петербурге, где иномарка протаранила толпу пешеходов.

Политика Воды Днепра помогут решить проблему блокады Северо-Крымского канала Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.

Футбол Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Происшествия Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.

Политика Владимира Познера внесли в базу украинского сайта «Миротворец» Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера.

Гаджеты Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.

Общество Мэр Анапы отказался платить за услуги Анастасии Волочковой Мэр курортного города Юрий Поляков отменил госзакупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Политика Медведев прокомментировал позицию Украины по Минским соглашениям Стремления Украины по возобновлению Минских соглашений сопровождаются устаревшей и "набившей оскомину риторикой", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Баскетбол Харден сыграет за сборную США на Кубке мира — 2019 Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден сыграет за сборную США на Кубке мира — 2019, сообщает New York Times.

Происшествия После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.