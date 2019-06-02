Спорт

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020РБК 05:35

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
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Станислав Алексеевич Поздняков
Спортсмен
Советский и российский спортсмен фехтовальщик на саблях и спортивный функционер. Президент Олимпийского комитета России с 2018 года. Четырёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, пятикратный чемпион России по фехтованию на саблях.
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