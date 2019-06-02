Глава ОКР исключил возможность отстранения России от Олимпиады-2020РИА Новости 05:37

с чего всё началось

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что российская команда примет участие в Играх в Токио. Он подчеркнул, что руководствуется официальной позицией МОК и других международных спортивных организаций.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Происшествия В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа Никита Беляникин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего.

Авто Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.

Футбол «Эвертон» выставил цену на Влашича «Эвертон» оценил хорватского полузащитника Николу Влашича, который сезон-2018/19 на правах аренды провёл в ЦСКА.

Футбол «Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Здоровье Главный врач Украины развенчала миф о безопасности кальянов Глава Минздрава подчеркнула, что в летних кафе посетителям предлагают кальяны, как менее вредную альтернативу сигаретам, утверждая, что табачный дым, проходя через воду, становится безопасным.

Происшествия У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера Стало известно, что Шарлотта Казираги сочеталась браком.

Политика Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

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Спорт Сборная России на тай-брейке обыграла сербов в Лиге наций Четвертая партия осталась за сербами — 22:25. На тай-брейке сильнее оказались российские волейболисты, выигравшие сет со счетом 15:10.

Общество Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.

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