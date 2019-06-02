Спорт
Глава ОКР исключил возможность отстранения России от Олимпиады-2020РИА Новости 05:37
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что российская команда примет участие в Играх в Токио. Он подчеркнул, что руководствуется официальной позицией МОК и других международных спортивных организаций.
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Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа
Никита Беляникин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Машина задымилась после ДТП на Оптиков
Обновлено в 14:59
Авто
Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс
Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Футбол
«Эвертон» выставил цену на Влашича
«Эвертон» оценил хорватского полузащитника Николу Влашича, который сезон-2018/19 на правах аренды провёл в ЦСКА.
Обновлено в 14:38
Политика
Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко
Обновлено в 15:33
Футбол
«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов
Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Здоровье
Главный врач Украины развенчала миф о безопасности кальянов
Глава Минздрава подчеркнула, что в летних кафе посетителям предлагают кальяны, как менее вредную альтернативу сигаретам, утверждая, что табачный дым, проходя через воду, становится безопасным.
Обновлено в 11:05
Происшествия
У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса
Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:24
Происшествия
Двое детей пострадали при взрыве газа под Владимиром
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера
Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера Стало известно, что Шарлотта Казираги сочеталась браком.
Обновлено в 15:31
Политика
Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове
В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Общество
Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Шарий создаст партию для участия в парламентских выборах на Украине
Известный видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что собирается создать свою политическую партию и принять участие в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:55
Авто
Тюнеры из E.C.D. построили Defender с открытым верхом
Тюнинг-ателье E.C.D. решило показать свою версию внедорожника Land Rover Defender с открытым верхом.
Обновлено в 10:33
Спорт
Сборная России на тай-брейке обыграла сербов в Лиге наций
Четвертая партия осталась за сербами — 22:25. На тай-брейке сильнее оказались российские волейболисты, выигравшие сет со счетом 15:10.
Обновлено в 15:39
Общество
Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46
Единоборства
Уайлдер высказался о поражении Джошуа
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России
Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Транспорт
Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 43 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 15:02
Гаджеты
Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone
Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.
Обновлено вчера в 17:10
Футбол
Определились все участники нового сезона РПЛ
Стали известны все команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.
Обновлено в 12:08
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09