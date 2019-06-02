Спорт
Глава ОКР исключил возможность отстранения России от Олимпиады-2020РИА Новости 05:37
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что российская команда примет участие в Играх в Токио. Он подчеркнул, что руководствуется официальной позицией МОК и других международных спортивных организаций.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала лицо дочери
Обновлено в 08:50
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее
Обновлено в 11:43
Политика
Соцсети пристыдили Зеленского за ошибки в новом указе
Пользователи социальных сетей обнаружили целый ряд пунктуационных и грамматических ошибок в указе президента Украины Владимира Зеленского «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины».
Обновлено в 10:02
Происшествия
В полиции Петербурга отвергают причастность к избиению подростка
Как пишет «Новая газета», по факту избиения подростка решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 11:16
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете
Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
Обновлено в 09:47
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Принцесса Монако вышла замуж за продюсера, ушедшего от русской модели
У кинопродюсера Дмитрия Рассама есть 8-летняя дочь от брака с Марией Новоселовой, у Казираги – 6-летний сын Рафаэль, рожденный вне брака.
Обновлено в 13:02
Происшествия
МЧС выявило 35 противопожарных нарушений на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске
МЧС выявило перед взрывами на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области 35 противопожарных нарушений, следует из базы данных СПАРК.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком
Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком, после чего загорелись автомобиль и один из вагонов.
Обновлено вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Происшествия
На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей
В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Происшествия
Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора после взрывов в Дзержинске
Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора и стекла после взрывов на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске.
Обновлено в 13:19
Политика
Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове
В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Общество
Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен
Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая.
Обновлено 31 мая в 17:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений
Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Политика
Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку
Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление.
Обновлено в 07:20
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Общество
На следующей неделе в Петербурге температура достигнет 30 градусов
В начале этой недели столбик термометра резко подскочил вверх, а через пару дней в российской столице температура достигала 32 градусов тепла.
Обновлено в 11:12
Футбол
Евсеев продолжит тренировать «Уфу»
Обновлено в 10:43
Гаджеты
В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7
Обновлено в 10:59
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве
Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений
Вечером, 2 июня, ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено в 13:46