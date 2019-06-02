Глава ОКР исключил возможность отстранения России от Олимпиады-2020РИА Новости 05:37

с чего всё началось

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что российская команда примет участие в Играх в Токио. Он подчеркнул, что руководствуется официальной позицией МОК и других международных спортивных организаций.

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Политика Соцсети пристыдили Зеленского за ошибки в новом указе Пользователи социальных сетей обнаружили целый ряд пунктуационных и грамматических ошибок в указе президента Украины Владимира Зеленского «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины».

Происшествия В полиции Петербурга отвергают причастность к избиению подростка Как пишет «Новая газета», по факту избиения подростка решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Финансы Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Происшествия В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Политика Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.

Шоу-бизнес Принцесса Монако вышла замуж за продюсера, ушедшего от русской модели У кинопродюсера Дмитрия Рассама есть 8-летняя дочь от брака с Марией Новоселовой, у Казираги – 6-летний сын Рафаэль, рожденный вне брака.

Происшествия МЧС выявило 35 противопожарных нарушений на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске МЧС выявило перед взрывами на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области 35 противопожарных нарушений, следует из базы данных СПАРК.

Происшествия Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком, после чего загорелись автомобиль и один из вагонов.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.

Происшествия На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".

Происшествия Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора после взрывов в Дзержинске Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора и стекла после взрывов на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске.

Политика Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.

Общество Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.

Происшествия Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая.

Шоу-бизнес Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.

Политика Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление.

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Общество На следующей неделе в Петербурге температура достигнет 30 градусов В начале этой недели столбик термометра резко подскочил вверх, а через пару дней в российской столице температура достигала 32 градусов тепла.