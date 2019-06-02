Спорт

Глава ОКР исключил возможность отстранения России от Олимпиады-2020РИА Новости 05:37

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что российская команда примет участие в Играх в Токио. Он подчеркнул, что руководствуется официальной позицией МОК и других международных спортивных организаций.
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 Sunday Times говорится о причастности некоторых руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к возможному нарушению правил доступности победителем зимнего ЧМ-2018 в прыжках в высоту Данилом Лысенко.
ТАСС04:05

Подробнее о событии

Британские СМИ рассказали об «угрозе отстранения» России от Олимпиады-2020

RT на русском10:16

Глава ОКР дал оценку информации об отстранении России от Олимпиады-2020

Газета.Ru06:31

В ОКР пообещали преодолеть политическое давление на российскую сборную к Олимпиаде в Токио

Говорит Москва05:03

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

РБК05:35

Глава Олимпийского комитета России заявил, что сборная страны выступит на Олимпиаде в Токио

Эхо Москвы04:30

Глава ОКР исключил возможность отстранения российской сборной от Олимпиады в Токио

ТАСС04:05

Глава ОКР исключил возможность отстранения России от Олимпиады-2020

РИА Новости05:37
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала лицо дочери

Обновлено в 08:50
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее

Обновлено в 11:43
Политика

Соцсети пристыдили Зеленского за ошибки в новом указе

Пользователи социальных сетей обнаружили целый ряд пунктуационных и грамматических ошибок в указе президента Украины Владимира Зеленского «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины».
Обновлено в 10:02
Происшествия

В полиции Петербурга отвергают причастность к избиению подростка

Как пишет «Новая газета», по факту избиения подростка решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 11:16
Финансы

Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля

В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете

Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
Обновлено в 09:47
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Принцесса Монако вышла замуж за продюсера, ушедшего от русской модели

У кинопродюсера Дмитрия Рассама есть 8-летняя дочь от брака с Марией Новоселовой, у Казираги – 6-летний сын Рафаэль, рожденный вне брака.
Обновлено в 13:02
Происшествия

МЧС выявило 35 противопожарных нарушений на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске

МЧС выявило перед взрывами на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области 35 противопожарных нарушений, следует из базы данных СПАРК.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком

Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком, после чего загорелись автомобиль и один из вагонов.
Обновлено вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Происшествия

На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей

В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Происшествия

Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора после взрывов в Дзержинске

Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора и стекла после взрывов на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске.
Обновлено в 13:19
Политика

Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Разлившийся в Новороссийске мазут может попасть в Черное море

Обновлено в 10:09
Происшествия

Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая.
Обновлено 31 мая в 17:15
Шоу-бизнес

Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений

Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Дочь Вороненкова могут залечить до гроба, заявила Максакова

Обновлено в 12:48
Политика

Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку

Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление.
Обновлено в 07:20
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Общество

На следующей неделе в Петербурге температура достигнет 30 градусов

В начале этой недели столбик термометра резко подскочил вверх, а через пару дней в российской столице температура достигала 32 градусов тепла.
Обновлено в 11:12
Футбол

Евсеев продолжит тренировать «Уфу»

Обновлено в 10:43
Гаджеты

В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7

Обновлено в 10:59
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве

Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений

Вечером, 2 июня, ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено в 13:46
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Станислав Алексеевич Поздняков
Спортсмен
Советский и российский спортсмен фехтовальщик на саблях и спортивный функционер. Президент Олимпийского комитета России с 2018 года. Четырёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, пятикратный чемпион России по фехтованию на саблях.
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Летние Олимпийские игры 2020
XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Официальные заявки на проведения Игр были поданы до 1 сентября 2011 года.
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