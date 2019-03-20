Экономика
Глава «Норникеля» раскрыл подход к решению экологических проблемLenta.ru 13:38
В 2023 году компания намерена нормализовать экологическую обстановку в Норильске: в частности, в четыре раза сократить выбросы серы в атмосферу города. Кроме того, в «Норникеле» работают над комплексом мер для решения аналогичной проблемы на Кольской горно-металлургической компании.
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