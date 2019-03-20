Экономика

Глава «Норникеля» раскрыл подход к решению экологических проблемLenta.ru 13:38

В 2023 году компания намерена нормализовать экологическую обстановку в Норильске: в частности, в четыре раза сократить выбросы серы в атмосферу города. Кроме того, в «Норникеле» работают над комплексом мер для решения аналогичной проблемы на Кольской горно-металлургической компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Потанин: Норникель увеличивает инвестиции в производство палладия и примет участие в национальных проектах

Вести.Финанс17:21

Глава «Норникеля» раскрыл подход к решению экологических проблем

Lenta.ru13:38

«Норникель» продолжит развитие своих проектов для стабильности на рынке палладия - Потанин

ПРАЙМ14:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Гаджеты

Apple обновила беспроводные наушники AirPods

Компания Apple анонсировала 2-е поколение беспроводных наушников AirPods.
Обновлено в 09:12
Кино

Умер народный артист Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Третьяковке прокомментировали перформанс голого поклонника Врубеля

Прогулка раздетого до трусов мужчины по залам Третьяковской галереи не представляла угрозы произведениям искусства.
Обновлено в 17:05
Футбол

«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду

Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Общество

СМИ: в Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Власти Амстердама намерены с 2020 года ввести запрет на посещение туристическими экскурсиями расположенного в центре города квартала красных фонарей.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

Обновлено в 16:24
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Индийского миллиардера-мошенника поймали в Лондоне

В Лондоне полиция задержала находившегося в международном розыске индийского бизнесмена Нирава Моди, которого обвиняют в махинациях на сумму более $2 млрд, пишет The Times of India.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб

"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:56
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Политика

Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан

Обновлено в 02:30
Происшествия

Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам

В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.
Обновлено в 09:42
Политика

ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Происшествия

В Петербурге в мусорном баке у жилого дома нашли ртуть

Обновлено в 14:25
Хоккей

Бросок Овечкина признан лучшим в НХЛ по версии игроков

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги признала бросок нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим в лиге.
Обновлено в 16:54
Музыка

Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено в 06:20
Экономика

Минтруда: треть регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров

30 российских регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров, чтобы сэкономить на доплатах.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов

Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы

Обновлено в 13:42
Общество

Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбудили уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес

Адвокаты хоккеиста Фролова раскрыли детали суда с Юлией Началовой

Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Политика

Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Обновлено в 08:20
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес

Беркова объяснила госпитализацию переутомлением

Госпитализация порноактрисы Елены Берковой связана с переутомлением, сообщила она в Instagram.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес

Ника Белоцерковская выходит замуж

Сегодня автор кулинарных книг получила достаточно необычное предложение руки и сердца — писатель Джон Шемякин заявил о намерении жениться в Facebook.
Обновлено в 15:00
Здоровье

Британку три года лечили от депрессии вместо рака

Обновлено в 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа. По оценке журнала Forbes, обладая личным состоянием в 15,4 млрд долларов, в 2015 году Потанин стал богатейшим жителем России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Норникель
Российская компания
Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное