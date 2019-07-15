Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставкуРБК 00:42

Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума. Об этом ТАСС рассказал председатель районного парламента Валерий Заречный. Освободить его от должности чиновник, по словам собеседника агентства, попросил сам.
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Life.ruвчера в 21:02
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:16, Вашингтон
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