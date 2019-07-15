Происшествия
Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставкуРБК 00:42
Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума. Об этом ТАСС рассказал председатель районного парламента Валерий Заречный. Освободить его от должности чиновник, по словам собеседника агентства, попросил сам.
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Мэр, использовавший спецтехнику для очистки своей усадьбы после иркутского наводнения, ушел в отставку (версия 2)
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